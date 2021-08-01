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    «Динамо» розгромило «Верес» без Луческу на тренерській лаві

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    Кияни розпочали сезон з впевненої перемоги - «Динамо» розгромило «Верес» без Луческу на тренерській лаві
    Кияни розпочали сезон з впевненої перемоги
    Фото з відкритих джерел

    Наставник киян керував командою з vip-ложі «Олімпійського»

    Чемпіони України останніми вийшли на старт у новому сезоні Прем’єр-ліги. «Динамо» приймало «Верес» і розтрощило суперників – 4:0. Примітно, що на тренерській лаві не було наставника господарів Мірчи Луческу. Він підхопив простуду і керував командою з vip-ложі «Олімпійського».

    Питання про переможця «Динамо» зняло ще в першому таймі. Посприяли цьому швидкі голи. Не минуло й шести хвилин, як дві флангові атаки киян завершилися влучними ударами головою Попова й Гармаша. Перед перервою довів рахунок до розгромного Тимчик.

    В другому таймі «Динамо» трохи заспокоїлося, але продовжувало контролювати гру. Забило лише одного разу: Циганков заробив пенальті і сам його реалізував.

    Кияни розпочали змагання з другого туру. Так трапилося через те, що знявся зі змагань «Олімпік», а «Минаю», який замінив донецький клуб, не вистачило часу заявитися в терміни для команд вищої ліги.

    2 тур

    Львів – Шахтар – 0:3

    Колос – Металіст-1925 – 1:0

    Минай – Олександрія – 1:0

    Чорноморець – Дніпро-1 – 0:3

    Маріуполь – Десна – 1:2

    Динамо – Верес – 4:0

    Ворскла – Рух – 2:0

    Інгулець – Зоря – 02.08

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» розгромило «Верес» без Луческу на тренерській лаві