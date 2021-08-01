«Динамо» розгромило «Верес» без Луческу на тренерській лаві
Наставник киян керував командою з vip-ложі «Олімпійського»
Чемпіони України останніми вийшли на старт у новому сезоні Прем’єр-ліги. «Динамо» приймало «Верес» і розтрощило суперників – 4:0. Примітно, що на тренерській лаві не було наставника господарів Мірчи Луческу. Він підхопив простуду і керував командою з vip-ложі «Олімпійського».
Питання про переможця «Динамо» зняло ще в першому таймі. Посприяли цьому швидкі голи. Не минуло й шести хвилин, як дві флангові атаки киян завершилися влучними ударами головою Попова й Гармаша. Перед перервою довів рахунок до розгромного Тимчик.
В другому таймі «Динамо» трохи заспокоїлося, але продовжувало контролювати гру. Забило лише одного разу: Циганков заробив пенальті і сам його реалізував.
Кияни розпочали змагання з другого туру. Так трапилося через те, що знявся зі змагань «Олімпік», а «Минаю», який замінив донецький клуб, не вистачило часу заявитися в терміни для команд вищої ліги.
2 тур
Львів – Шахтар – 0:3
Колос – Металіст-1925 – 1:0
Минай – Олександрія – 1:0
Чорноморець – Дніпро-1 – 0:3
Маріуполь – Десна – 1:2
Динамо – Верес – 4:0
Ворскла – Рух – 2:0
Інгулець – Зоря – 02.08
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