Головну спортивну арену України посилено готують до фіналу Ліги чемпіонів-2017/18

Ремонтні роботи на НСК «Олімпійський» триватимуть близько п’яти місяців. Про це повідомив директор із зовнішніх зв'язків арени Віктор Анісімов. «Перш за все, буде проведена профілактика даху для того, щоб запобігти будь-яким можливим протіканням, у разі несприятливих погодних умов під час матчу», - сказав він.



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Головну спортивну арену України посилено готують до фіналу Ліги чемпіонів-2017/18

Ремонтні роботи на НСК «Олімпійський» триватимуть близько п’яти місяців.

Про це повідомив директор із зовнішніх зв'язків арени Віктор Анісімов.

«Перш за все, буде проведена профілактика даху для того, щоб запобігти будь-яким можливим протіканням, у разі несприятливих погодних умов під час матчу», - сказав він.

«Крім того, буде модернізована наша турнікетна система, тобто система доступу на стадіон, з метою запобігання будь-яких скарг чи проблем при проході наших гостей на стадіон», - додав Анісімов.

«Також за шестирічний період експлуатації стадіону подекуди просіло кам'яне покриття прилеглої території – воно теж буде відремонтовано, щоб люди з інвалідністю відчували себе комфортно у будь-якій точці нашого стадіону», - розповів він в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Також буде оновлено інформаційні та пожежні вказівники, камери відеоспостереження, динаміки та прожектори.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2017/18 відбудеться на НСК «Олімпійський» 26 травня 2018 року.

Додамо, що «Главком» писав, чому для НСК «Олімпійський» виділено 100 млн грн.

Джерело: Футбол 24