Ось чому для НСК «Олімпійський» виділено 100 млн грн (фотофакт)

Уже зараз у вбиральнях на «Олімпійському» відсутні раковини

Ті вболівальники, які вирішили відвідати матч 18-го туру Прем’єр-ліги «Динамо» - «Маріуполь» у Києві, крім дощу, зіткнулися ще з деякими труднощами. Зокрема, в одній з чоловічих вбиралень на НСК «Олімпійський» була відсутня одна з раковин, інформує «Главком». Нагадаємо, що саме головна арена

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НСК «Олімпійський»

Уже зараз у вбиральнях на «Олімпійському» відсутні раковини

Ті вболівальники, які вирішили відвідати матч 18-го туру Прем’єр-ліги «Динамо» - «Маріуполь» у Києві, крім дощу, зіткнулися ще з деякими труднощами.

Зокрема, в одній з чоловічих вбиралень на НСК «Олімпійський» була відсутня одна з раковин, інформує «Главком».

Нагадаємо, що саме головна арена України у травні 2018 року прийме фінал Ліги чемпіонів з футболу.

Усі, хто потрапив у дану вбиральню, могли ознайомитися з деталями сантехніки, які встановлені під раковинами, і які не видно зазвичай.

Дивним виглядає і рішення персоналу стадіону відкрити саме цю вбиральню, адже, знаючи про таку проблему, вони могли залишити її на замку.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що до фіналу футбольної Ліги чемпіонів планують капітально відремонтувати НСК «Олімпійський».

На цей капітальний ремонт, як зазначалося, виділять 103 млн гривень, а його початок планується якраз у грудні поточного року.

Нагадаємо, екс-директора «Олімпійського» підозрюють у розкраданні коштів під час підготовки до Євро-2012.