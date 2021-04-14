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    Стало відомо, скільки Марадона витрачав грошей на свою родину

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    Марадона не жалів грошей для родичів - Стало відомо, скільки Марадона витрачав грошей на свою родину
    Марадона не жалів грошей для родичів
    Фото з відкритих джерел

    За останні шість років найкращий футболіст минулого століття витратив на родичів близько п’яти мільйонів доларів

    Найкращий за версією вболівальників футболіст минулого століття Дієго Марадона за останні шість років життя витратив на своїх рідних і близьких близько $5 млн. Про це повідомляє La gazzetta dello sport.

    Лише в період з 2014 по 2020 рік пожертвування аргентинця родичам і близьким склали $ 4,6 млн. Марадона оплачував автомобілі, квартири, відпустку, медичні страховки, візити до фахівців, витрати на харчування, рахунки за послуги перукаря та косметичні послуги і навіть телефонні рахунки.

    Марадона помер 25 листопада в результаті гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю. У серці Марадони виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що приводить до збільшення камер серця. Серце Марадони було в два рази більше звичайного, і воно збережено для вивчення.

    Родичі колишнього форварда збірної Аргентини почали боротьбу за спадок. Його спадок оцінили майше в $45 млн. На частки в спадщині претендують 16 осіб, включаючи п'ятьох законних дітей футболіста.

    Марадона не залишив заповіту. Його активи зберігаються в Швейцарії, Дубаї та Буенос-Айресі. Також йому належить вражаючий парк автомобілів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона
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