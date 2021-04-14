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    Гравець «Порту» забив гол, який має стати найкращим у Лізі чемпіонів (відео)

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    Мехді Таремі забив один з найкращих голів у Лізі чемпіонів - Гравець «Порту» забив гол, який має стати найкращим у Лізі чемпіонів (відео)
    Мехді Таремі забив один з найкращих голів у Лізі чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Іранець Теремі впіймав м’яч на потрібній висоті і ударом через себе відправив його у ворота

    «Порту» виграв у «Челсі» другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, проте далі пройшов англійський клуб. Чемпіону Португалії трохи не вистачило часу. Переможний гол номінальні гості, а обидві гри між «Челсі» й «Порту» пройшли в Севільї, був забитий уже в компенсований арбітром час. Але виліт «Порту» з турніру запам’ятається надовго. Адже гол іранця Мехді Теремі претендуватиме на найкращий в поточному сезоні.

    Перша зустріч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Порту» - «Челсі» завершилася перемогою лондонської команди з рахунком 2:0. Таким чином, за сумою двох матчів «аристократи» виявилися сильнішими за «драконів» (2:1) і добули путівку до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

    В іншому матчі «Парі Сен-Жермен» вибив з турніру чинного володаря кубка Ліги чемпіонів «Баварію». Дивіться святкування успіху в роздягальні парижан.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Порту
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