Гравець «Порту» забив гол, який має стати найкращим у Лізі чемпіонів (відео)

Іранець Теремі впіймав м’яч на потрібній висоті і ударом через себе відправив його у ворота

«Порту» виграв у «Челсі» другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, проте далі пройшов англійський клуб. Чемпіону Португалії трохи не вистачило часу. Переможний гол номінальні гості, а обидві гри між «Челсі» й «Порту» пройшли в Севільї, був забитий уже в компенсований арбітром час. Але виліт «Порту» з турніру запам’ятається надовго. Адже гол іранця Мехді Теремі претендуватиме на найкращий в поточному сезоні.

Перша зустріч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Порту» - «Челсі» завершилася перемогою лондонської команди з рахунком 2:0. Таким чином, за сумою двох матчів «аристократи» виявилися сильнішими за «драконів» (2:1) і добули путівку до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

В іншому матчі «Парі Сен-Жермен» вибив з турніру чинного володаря кубка Ліги чемпіонів «Баварію». Дивіться святкування успіху в роздягальні парижан.