Усі результати 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів
У наступне коло вийшли «Парі Сен-Жермен» і «Челсі»
Визначилися перші півфіналісти футбольної Ліги чемпіонів. Склала повноваження чинного переможці мюнхенська «Баварія». Німецький клуб у Парижі проводив 100-й матч у плей-офф турніру. В ювілейній грі баварці перемогли – 1:0, проте за рахунок більшої кількості забитих м’ячів на чужому полі далі пройшов «Парі Сен-Жермен».
Виграв матч-відповідь і «Порту». Гол Мехді Теремі, ножицями через себе у кут воріт (відео), став окрасою турніру, проте далі йде «Челсі».
Парижани в наступному колі зіграють з переможцем пари «Боруссія (Дортмунд) – «Манчестер сіті». В Англії в першій зустрічі була зафіксована перемога господарів – 2:1, тож сьогодні, 14 квітня, «джмелі» спробують взяти реванш у команди Олександра Зінченка.
В іншому півфіналі «Челсі» чекає на переможця пари «Ліверпуль» – «Реал». У Мадриді сильнішими були іспанці – 3:1. Матч-відповідь також пройде 14 квітня.
Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Парі Сен-Жермен» – «Баварія» – 0:1 (перший матч – 3:2)
«Челсі» – «Порту» – 0:1 (перший матч – 2:0)
«Боруссія» Д – «Манчестер Сіті» – 14.04 (перший матч – 1:2)
«Ліверпуль» – «Реал» – 14.04 (перший матч – 1:3)
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