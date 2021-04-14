Усі результати 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів

Неймар не забив, але видав чудову гру проти німецького клубу

У наступне коло вийшли «Парі Сен-Жермен» і «Челсі»

Визначилися перші півфіналісти футбольної Ліги чемпіонів. Склала повноваження чинного переможці мюнхенська «Баварія». Німецький клуб у Парижі проводив 100-й матч у плей-офф турніру. В ювілейній грі баварці перемогли – 1:0, проте за рахунок більшої кількості забитих м’ячів на чужому полі далі пройшов «Парі Сен-Жермен».

Виграв матч-відповідь і «Порту». Гол Мехді Теремі, ножицями через себе у кут воріт (відео), став окрасою турніру, проте далі йде «Челсі».

Парижани в наступному колі зіграють з переможцем пари «Боруссія (Дортмунд) – «Манчестер сіті». В Англії в першій зустрічі була зафіксована перемога господарів – 2:1, тож сьогодні, 14 квітня, «джмелі» спробують взяти реванш у команди Олександра Зінченка.

В іншому півфіналі «Челсі» чекає на переможця пари «Ліверпуль» – «Реал». У Мадриді сильнішими були іспанці – 3:1. Матч-відповідь також пройде 14 квітня.

Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

«Боруссія» Д – «Манчестер Сіті» – 14.04 (перший матч – 1:2)

«Ліверпуль» – «Реал» – 14.04 (перший матч – 1:3)



