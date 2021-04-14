Чемпіон світу Ф’юрі передрік Усику провал в бою з Джойсом

Тайсон вважає британця фаворитом у поєдинку з українцем

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який очікує на контракт на бій з найсильнішим боксером за іншими чемпіонськими версіями Ентоні ДДжошуа, дав коментар стосовно поєдинку Олександра Усика з Джо Джойсом. Українець і британець мають визначити тимчасового чемпіона у версії WBO, який отримає право зустрітися щ найсильнішим у протистоянні Ф’юрі – Джошуа.

«Джойс легко зупинить Усика. Я не думаю, що Усик така ж велика загроза, яким люди вважали його кілька років тому, – сказав Ф’юрі британським ЗМІ. – Коли він був в крузервейте, він був непереможний. У нього було два бої в суперважкому дивізіоні. І він промучився в обох. Він не виглядав добре проти Уїзерспуна, який не був у рингу багато років. Він не виглядав добре проти Чісори. Чесно кажучи, я думаю, Чісора звів бій у нічию. Усик не виглядав добре. Я думаю, великий Джо його не помітить. Це буде виглядати, наче середньоваговик б'ється в супертяжах.

Знаю, що Усик перемагав Джойса. Але любительський бокс – це з іншої категорії. Це не 3-раундовий бій, де ти бігаєш рингом і тикаєш джеби, це 12 трихвилинних раундів з таким динозавром, як я, який може пробити дірку в стіні. Джо має 124 кг і зріст 205 см. Він нашаткує 100-кілограмового хлопця, наче капусту».

Усик і Джойс ще не домовлялися на бій, бо чекають на остаточне рішення по поєдинку Ф’юрі – Джошуа.