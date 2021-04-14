Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча

До профілю Альвіни прикута велика увага читачів, кількість підписників дівчини перевищує позначку у 100 тисяч

Альвіна Лаллі – нова обраниця словенського легіонера київського «Динамо» Беньяміна Вербіча.

Окрім цього – модель, яка ділиться відвертими світлинами у своєму інстаграмі. Від фото дівчини складно відвести погляд.

Пара відкрито не заявляє про стосунки, у соцмережах не знайдеш їхніх спільних фото.

Проте, часто закохані діляться світлинами з одних і тих самих локацій чи з однаковими предметами на фото, як у випадку цих кадрів, взятих зі сторіс Беньяміна та Альвіни.

Альвіна Лаллі обожнює готувати. В її збережених історіях можна знайти десятки рецептів, у тому числі й українських традиційних страв, які так полюбляє Вербіч.

Часто на цих кадрах можна помітити такий же посуд, меблі та декор, що й на фото словенського футболіста.

Дівчина вкрай рідко відповідає на коментарі під своїми світлинами, хоч до її профілю прикута велика увага читачів, кількість підписників дівчини перевищує позначку у 100 тисяч.

Але вона ніколи не проходить повз коментарі Вербіча.

Блондинка ділиться зі своїми підписниками відвертими світлинами зі зйомок для PlayBoy.

У сторіс можна побачити увесь бекстейдж гарячих фотосесій.

Окрім того, у шапці профілю дівчина позиціонує себе, як художницю та дизайнерку, а також демонструє процес створення своїх творчих робіт.

Нагадуємо, що раніше Беньямін зустрічався з данською красунею на ім’я Амелі Бокел, з якою тривалий час жив у столиці України.

Джерело: Tribuna.com