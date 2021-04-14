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    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча

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    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча

    До профілю Альвіни прикута велика увага читачів, кількість підписників дівчини перевищує позначку у 100 тисяч

    Альвіна Лаллі – нова обраниця словенського легіонера київського «Динамо» Беньяміна Вербіча.

    Окрім цього – модель, яка ділиться відвертими світлинами у своєму інстаграмі. Від фото дівчини складно відвести погляд.

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    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча
    Обережно: занадто гаряче. Екстремально відверті фото нової дівчини «динамівця» Вербіча

    Пара відкрито не заявляє про стосунки, у соцмережах не знайдеш їхніх спільних фото.

    Проте, часто закохані діляться світлинами з одних і тих самих локацій чи з однаковими предметами на фото, як у випадку цих кадрів, взятих зі сторіс Беньяміна та Альвіни.

    Альвіна Лаллі обожнює готувати. В її збережених історіях можна знайти десятки рецептів, у тому числі й українських традиційних страв, які так полюбляє Вербіч.

    Часто на цих кадрах можна помітити такий же посуд, меблі та декор, що й на фото словенського футболіста.

    Дівчина вкрай рідко відповідає на коментарі під своїми світлинами, хоч до її профілю прикута велика увага читачів, кількість підписників дівчини перевищує позначку у 100 тисяч.

    Але вона ніколи не проходить повз коментарі Вербіча.

    Блондинка ділиться зі своїми підписниками відвертими світлинами зі зйомок для PlayBoy.

    У сторіс можна побачити увесь бекстейдж гарячих фотосесій.

    Окрім того, у шапці профілю дівчина позиціонує себе, як художницю та дизайнерку, а також демонструє процес створення своїх творчих робіт.

    Нагадуємо, що раніше Беньямін зустрічався з данською красунею на ім’я Амелі Бокел, з якою тривалий час жив у столиці України.

    Джерело: Tribuna.com

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Беньямін Вербіч
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