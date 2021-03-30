Роналдо вибачився перед матерями за свою зачіску (фото)

Нападник збірної Бразилії побрився під «0» і залишив тільки чубчик

Чемпіон світу Роналдо вибачився перед матерями, які вимушені були терпіти примхи дітей через зачіску, які ті робили в стилі бразильського футболіста.

«Я приношу свої вибачення всім матерям, які бачили, як їхні діти робили такі ж стрижки. Перед півфіналом чемпіонату світу я зазнав травми і не хотів говорити про це з бразильськими ЗМІ. Тому я підстригся. Я побачив своїх товаришів по команді і запитав: «Вам це подобається? Вони сказали: «Ні, це жахливо! Відріж це». Але журналісти побачили мою стрижку і забули про травму», – наводить слова Роналдо Football24.news

Таку зачіску в стилі радянських піонерів зробив Роналдо 2002 року.

Роналдо став найкращим бомбардиром чемпіонату світу – 2002 на його рахунку було 8 забитих м'ячів, а збірна Бразилії виграла турнір.

Нині зірка футболу є президентом іспанського «Вальядоліда».