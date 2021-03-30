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    Роналдо вибачився перед матерями за свою зачіску (фото)

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    Роналдо сильно змінівся за 20 років - Роналдо вибачився перед матерями за свою зачіску (фото)
    Роналдо сильно змінівся за 20 років
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Бразилії побрився під «0» і залишив тільки чубчик

    Чемпіон світу Роналдо вибачився перед матерями, які вимушені були терпіти примхи дітей через зачіску, які ті робили в стилі бразильського футболіста.

    «Я приношу свої вибачення всім матерям, які бачили, як їхні діти робили такі ж стрижки. Перед півфіналом чемпіонату світу я зазнав травми і не хотів говорити про це з бразильськими ЗМІ. Тому я підстригся. Я побачив своїх товаришів по команді і запитав: «Вам це подобається? Вони сказали: «Ні, це жахливо! Відріж це». Але журналісти побачили мою стрижку і забули про травму», – наводить слова Роналдо Football24.news

    171613481_mТаку зачіску в стилі радянських піонерів зробив Роналдо 2002 року.

    Роналдо став найкращим бомбардиром чемпіонату світу – 2002 на його рахунку було 8 забитих м'ячів, а збірна Бразилії виграла турнір.

    Нині зірка футболу є президентом іспанського «Вальядоліда».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роналдо
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