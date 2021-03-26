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    Степаненко повертається в загальну групу «Шахтаря»

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    Тарас Степаненко починає відновлювання - Степаненко повертається в загальну групу «Шахтаря»
    Тарас Степаненко починає відновлювання
    фото з відкритих джерел

    Півзахисник донецької команди через травму в березні не грав

    Тарас Степаненко незабаром повернеться на поле. Хавбек «Шахтаря» та збірної України налаштований розпочати повноцінні тренування разом з командою вже у понеділок. Наразі гравець активно працює у спортивній залі під пильним оком лікаря-реабілітолог, де його основне завдання навантажувати ушкоджене місце та слідкувати за відчуттями. За словами Тараса він почувається добре, а коліно, яке було травмоване не заважає повноцінно проводити заняття.

    «Все, що можна індивідуально, я роблю, хлопці-фізіотерапевти допомагають, приїжджають кожен день і працюють зі мною. Готуюся до загальної групи, а там вже подивимося, як буде.

    Є проблема з коліном. Рік тому мені зробили операцію. У грі з «Колосом» за важких погодних умов, коли поле було місцями твердим, коліно зреагувало. Не було часу відпочивати – я зіграв в Лізі Європи. Почав відчувати дискомфорт. Потім вийшов на матч з «Рухом», відчув, що не можу грати в повну силу, попросив заміну. Після цього мені зробили МРТ, знайшли проблему, і протягомі місяця я лікуюся. Але зараз начебто все нормально».

    Через травму Тарас Степаненко пропускає три матчі збірної України, яка взяла старт у відбірному турнірі чемпіонату світу нічиєю з Францією.

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    Теги: Тарас Степаненко
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