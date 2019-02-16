«Альбасете» з українцем Зозулею у складі відстояв виїзну нічию і зберіг лідерство



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Роман Зозуля з партнерами прямує до Примери Офіційний сайт «Альбасете»

Роман провів на полі усі 90 хвилин

«Альбасете» українського нападника Романа Зозулі зіграв унічию 0:0 виїзний матч 26-го туру іспанської Сеґунди проти «Сараґоси».

Зозуля відіграв весь матч, склавши дует нападників з французом Жеремі Белою.

Після цієї нічиєї «Альбасете» набрав 49 очок і зберіг лідерство у перегонах за місце в Примеро. На два очки менше за команду Зозулі мають «Депортіво», «Ґранада» і «Осасуна».

Напряму до Примери виходять дві найкращих команди. Ще чотири гратимуть стикові матчі.