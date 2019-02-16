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    «Альбасете» з українцем Зозулею у складі відстояв виїзну нічию і зберіг лідерство

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    Роман Зозуля з партнерами прямує до Примери - «Альбасете» з українцем Зозулею у складі відстояв виїзну нічию і зберіг лідерство
    Роман Зозуля з партнерами прямує до Примери
    Офіційний сайт «Альбасете»

    Роман провів на полі усі 90 хвилин

    «Альбасете» українського нападника Романа Зозулі зіграв унічию 0:0 виїзний матч 26-го туру іспанської Сеґунди проти «Сараґоси».

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    Зозуля відіграв весь матч, склавши дует нападників з французом Жеремі Белою.

    Після цієї нічиєї «Альбасете» набрав 49 очок і зберіг лідерство у перегонах за місце в Примеро. На два очки менше за команду Зозулі мають «Депортіво», «Ґранада» і «Осасуна».

    Напряму до Примери виходять дві найкращих команди. Ще чотири гратимуть стикові матчі.

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