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    «Ференцварош» Реброва зазнав на останніх секундах сенсаційної поразки в чемпіонаті Угорщини

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    Команда Сергія Реброва програла четвертий раз у сезоні - «Ференцварош» Реброва зазнав на останніх секундах сенсаційної поразки в чемпіонаті Угорщини
    Команда Сергія Реброва програла четвертий раз у сезоні
    Fradi.hu

    Правда, лідерство команди з Будапешта наразі незаперечне

    Для очолюваного українцем Сергієм Ребровим будапештського «Ференцвароша», який є лідером угорського чемпіонату, настала чорна смуга. У минулому турі команда на заключних секундах втратила перемогу над «Уйпештом».

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    А сьогодні підопічні Реброва взагалі програли, поступившись на виїзді четвертій команді першості «Дебрецену» - 1:2.

    Почалася зустріч для «Ференцвароша» вдало: на 30-й хвилині грузинський леґіонер Лаша Двалі вивів лідера вперед.

    Будапештці начебто контролювали хід гри, однак на заключних хвилинах господарям вдалося перевернути ситуацію з ніг на голову. Спершу на 83-й хвилині Даніель Тошер реалізував пенальті і рахунок зрівняв, а коли секундна стрілка робила заключний у грі оберт, Даніель Жорі забив переможний м'яч.

    У складі «Ференцвароша» повний матч провели обидва українських леґіонери - опорний хав Ігор Харатін та лівий вінґер Іван Петряк. Харатін на 90-й хвилині отримав попередження.

    Ця поразка не надто вплинула на турнірне становище «Ференцвароша». Маючи в активі 43 очка, команда продовжує впевнено лідирувати. Найближчий переслідувач «Гонвед» у разі перемоги в сьогоднішньому матчі над DVTK матиме на вісім пунктів менше. «Дебрецен» і «Віді» з 34-ма очками наразі йдуть третім-четвертим. 

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