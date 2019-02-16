«Ференцварош» Реброва зазнав на останніх секундах сенсаційної поразки в чемпіонаті Угорщини



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Команда Сергія Реброва програла четвертий раз у сезоні Fradi.hu

Правда, лідерство команди з Будапешта наразі незаперечне

Для очолюваного українцем Сергієм Ребровим будапештського «Ференцвароша», який є лідером угорського чемпіонату, настала чорна смуга. У минулому турі команда на заключних секундах втратила перемогу над «Уйпештом».

А сьогодні підопічні Реброва взагалі програли, поступившись на виїзді четвертій команді першості «Дебрецену» - 1:2.

Почалася зустріч для «Ференцвароша» вдало: на 30-й хвилині грузинський леґіонер Лаша Двалі вивів лідера вперед.

Будапештці начебто контролювали хід гри, однак на заключних хвилинах господарям вдалося перевернути ситуацію з ніг на голову. Спершу на 83-й хвилині Даніель Тошер реалізував пенальті і рахунок зрівняв, а коли секундна стрілка робила заключний у грі оберт, Даніель Жорі забив переможний м'яч.

У складі «Ференцвароша» повний матч провели обидва українських леґіонери - опорний хав Ігор Харатін та лівий вінґер Іван Петряк. Харатін на 90-й хвилині отримав попередження.

Ця поразка не надто вплинула на турнірне становище «Ференцвароша». Маючи в активі 43 очка, команда продовжує впевнено лідирувати. Найближчий переслідувач «Гонвед» у разі перемоги в сьогоднішньому матчі над DVTK матиме на вісім пунктів менше. «Дебрецен» і «Віді» з 34-ма очками наразі йдуть третім-четвертим.