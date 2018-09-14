Суперники жіночої збірної України у кваліфікації Євро-2021 визначаться в лютому наступного року
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Схема відбору буде узгоджена пізніше
Наступним для національної жіночої збірної України після кваліфікації Чемпіонату світу-2019 стане відбірний турнір Євро-2021.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Наша команда, посівши у своїй відбірній групі чемпіонату світу третє місце, на жаль, вибула з боротьби за путівки на мундіаль 2019 року у Франції й тепер очікуватиме на свій старт у наступному офіційному замаганні, а таким буде чемпіонат Європи 2021 року.
Де відбудеться фінальний турнір Євро-2021, УЄФА має визначити 3 грудня цього року, але, враховуючи той факт, що єдиним кандидатом на проведення форуму є Англія, інтриги в цьому питанні очікувати не доводиться.
Схема відбору буде узгоджена пізніше, але вже відомо, що жеребкування кваліфікаційного турніру заплановане на 22 лютого 2019 року.
Нагадаємо, що жіноча збірна України брала участь у семи відбірних циклах чемпіонатів Європи й здобула фінальну путівку лише на Євро-2009 (четверте місце в груповому раунді).