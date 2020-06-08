Легендарний «динамівець» отримав посаду в Українській асоціації футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У січні Дем'яненко очолив словацький «Нітру», але незабаром залишив клуб.

Конгрес Української асоціації футболу обрав трьох нових віце-президентів організації.



Як інформує ппрес-служба УАФ, посади отримали Анатолій Дем'яненко, Олександр Шевченко та Алан Плієв.

Варто зазначити, що Дем'яненко є легендою «Динамо» в якості гравця, а також колишнім головним тренером киян.

У складі «Динамо» Анатолій Васильович здобув наступні звитяги:

Чемпіон Радянського Союзу: 1980, 1981, 1985, 1986 і 1990 роки.

Кубок Радянського Союзу: 1982, 1985, 1987 та 1990 роки.

найкращий футболіст УРСР: 1982 і 1985 роки

найкращий футболіст Радянського Союзу: 1985 рік

у списку «33 найкращих» — 9 разів (7 разів № 1)

Кубок володарів кубків: 1986 рік.

Також Дем'яненко є учасником 3 чемпіонатів світу: (1982, 1986 та 1990 роки) і

віце-чемпіоном Європи 1988 року.

Тренеруючи «Динамо» Анатолій Васильович ставав чемпіон України (2007 рік), здобував Кубок України (2006 і 2007роки) і Суперкубок (2006 та 2007 роки).

У січні Дем'яненко очолив словацький «Нітру», але незабаром залишив клуб.

Олександр Шевченко, який є головою Львівської асоціації футболу, претендував на посаду президента Української Прем'єр-ліги, але вибори були перенесені через пандемію коронавірусу.

Алан Плієв до призначення працював в структурі УАФ.