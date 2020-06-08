Легендарний «динамівець» отримав посаду в Українській асоціації футболу
У січні Дем'яненко очолив словацький «Нітру», але незабаром залишив клуб.
Конгрес Української асоціації футболу обрав трьох нових віце-президентів організації.
Як інформує ппрес-служба УАФ, посади отримали Анатолій Дем'яненко, Олександр Шевченко та Алан Плієв.
Варто зазначити, що Дем'яненко є легендою «Динамо» в якості гравця, а також колишнім головним тренером киян.
У складі «Динамо» Анатолій Васильович здобув наступні звитяги:
- Чемпіон Радянського Союзу: 1980, 1981, 1985, 1986 і 1990 роки.
- Кубок Радянського Союзу: 1982, 1985, 1987 та 1990 роки.
- найкращий футболіст УРСР: 1982 і 1985 роки
- найкращий футболіст Радянського Союзу: 1985 рік
- у списку «33 найкращих» — 9 разів (7 разів № 1)
- Кубок володарів кубків: 1986 рік.
Також Дем'яненко є учасником 3 чемпіонатів світу: (1982, 1986 та 1990 роки) і
віце-чемпіоном Європи 1988 року.
Тренеруючи «Динамо» Анатолій Васильович ставав чемпіон України (2007 рік), здобував Кубок України (2006 і 2007роки) і Суперкубок (2006 та 2007 роки).
У січні Дем'яненко очолив словацький «Нітру», але незабаром залишив клуб.
Олександр Шевченко, який є головою Львівської асоціації футболу, претендував на посаду президента Української Прем'єр-ліги, але вибори були перенесені через пандемію коронавірусу.
Алан Плієв до призначення працював в структурі УАФ.