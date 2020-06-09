Суркіс прокоментував інформацію стосовно зміни тренера «Динамо»



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Ігор Суркіс не поспішає міняти тренера Фото - Укрінформ

Власник київського клубу не хоче нав’язливих порад

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс відреагував на інформацію в турецькій пресі про можливу зміну головного тренера Олексія Михайличенка, який очолює команду з серпня 2019-го.

«Є одне золоте правило, випробуване життям: ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим паче – нав'язливі поради. Ця істина може бути застосована й у випадку з моїм вибором тренера для «Динамо». Усім велике дякую за турботу, але схожих рекомендацій я не потребую. Прошу не заважати команді тренуватися», - сказав Ігор Суркіс клубній прес-службі.

Раніше в пресі писали про те, що «Динамо» може очолити Сергій Ребров, Юрій Сьомін, а турецькі ЗМІ згадують кандидатуру Ерола Булута.

Наразі «Динамо» в національному чемпіонаті бореться за друге місце, яке дасть змогу виступати в Лізі чемпіонів.