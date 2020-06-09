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    Суркіс прокоментував інформацію стосовно зміни тренера «Динамо»

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    Ігор Суркіс не поспішає міняти тренера - Суркіс прокоментував інформацію стосовно зміни тренера «Динамо»
    Ігор Суркіс не поспішає міняти тренера
    Фото - Укрінформ

    Власник київського клубу не хоче нав’язливих порад

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс відреагував на інформацію в турецькій пресі про можливу зміну головного тренера Олексія Михайличенка, який очолює команду з серпня 2019-го.

    «Є одне золоте правило, випробуване життям: ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим паче – нав'язливі поради. Ця істина може бути застосована й у випадку з моїм вибором тренера для «Динамо». Усім велике дякую за турботу, але схожих рекомендацій я не потребую. Прошу не заважати команді тренуватися», - сказав Ігор Суркіс клубній прес-службі.

    Раніше в пресі писали про те, що «Динамо» може очолити Сергій Ребров, Юрій Сьомін, а турецькі ЗМІ згадують кандидатуру Ерола Булута.

    Наразі «Динамо» в національному чемпіонаті бореться за друге місце, яке дасть змогу виступати в Лізі чемпіонів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Сергій Ребров Юрій Сьомін Ерол Булут
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