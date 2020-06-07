«Міс Хорватія» звинуватила ексгравця «Динамо» в побитті і збирається відсудити в нього половину статків



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В Оґнєна Вукоєвіча неприємності Фото - Instagram Оґнєна Вукоєвіча

Оґнєн Вукоєвіч змушений судитися з жінкою, за якою тривалий час упадав

Колишній оборонець київського «Динамо», македонець Ґоран Попов прокоментував скандал, у який вляпався інший балканець – хорват Оґнєн Вукоєвіч.

Нещодавно 36-річний Вукоєвіч був заарештований за підозрою у сімейному насильстві. Екс-гравець «Динамо» начебто прийшов додому напідпитку та погрожував вбити свою дружину і тещу. Пізніше хорвата відпустили, а прокуратура закрила провадження та зняла з Вукоєвіча всі обвинувачення.

Ґоран Попов, який виступав разом із Вукоєвічем у складі «Динамо», вважає, що дружина хорвата навмисне спровокувала цей інцидент.

«Коли ми їздили в ресторан поїсти, Вукоєвіч першим їхав додому. Він був великим професіоналом. Дуже рідко гуляв з нами. З Оґнєном цю ситуацію не обговорював, але говорив з його найкращим другом. Коли Оґнєн грав за «Динамо», то був з цією дівчиною два роки. Потім вони розійшлися, він залишився в Києві, а вона – в Хорватії. Але Вукоєвіч закохався і хотів одружитися.

Коли закінчив свою кар'єру, вони одружилися, зараз у них син. Так ось, мені друг Оґнєна сказав, що вона просто знайшла такий момент, коли Вукоєвіч трохи випив, побився з нею, а вона подзвонила в поліцію, щоб у підсумку забрати собі половину статків чоловіка. Це була її програма – весілля, дитина, а через два-три роки покинути Оґнєна. І ось тепер він повинен буде віддати їй 50% від того, що заробив», – розповів Попов в ефірі Youtube-каналу Кент.

До слова, дружина Вукоєвіча Андреа у 2000 році здобула титул «Міс Хорватія». Пара побралася у 2016-му, а в тому ж році в подружжя народився син Лука.