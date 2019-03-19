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    Суркіс не зрозуміє: глава Олімпійського комітету Японії йде у відставку через звинувачення у корупції

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    Вочевидь Олімпіаду в Токіо президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відкриватиме без Цунекадзу Такеди - Суркіс не зрозуміє: глава Олімпійського комітету Японії йде у відставку через звинувачення у корупції
    Вочевидь Олімпіаду в Токіо президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відкриватиме без Цунекадзу Такеди
    sportschau.de

    Цунекадзу Такеда не витримав, що йому закидають купівлю для Токіо Олімпіади-2020

    Глава Олімпійського комітету Японії Цунекадзу Такеда оголосив про намір піти зі своєї посади після закінчення строку своїх повноважень у червні і не претендувати на неї в майбутньому.

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    Зазначається, що Такеда зробив цю заяву на тлі офіційного розслідування, яке французька влада проводить стосовно його ролі в досягненні Токіо успіху у своїй заявці на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року.

    Французька влада підозрює, що Такеда 2013 року схвалив виплату майже 2 мільйонів доларів сінгапурській компанії. За даними слідства, ця компанія пов'язана із сином колишнього члена Міжнародного олімпійського комітету, який допоміг обрати Токіо як організатора Ігор.

    Сам Такеда заперечує будь-яке порушення закону.

    Нагадаємо, що свого часу у купівлі голосувальників під час визначення господаря футбольного Євро-2012 підозрювали тодішнього президенту Федерації футболу України Григорія Суркіса. Але Григорій Михайлович не проявив слабкодухості і залишився на посаді. І не помилився, бо доказової бази обвинувачувальникам забракло.

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    Джерело: NHK

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