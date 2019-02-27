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    Міллер: Олімпійські медалі - то таке. Он серед профі старий боєць побив Ломаченка

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    Джаррелл Міллер вважає, що титули в олімпійському боксі - пусте - Міллер: Олімпійські медалі - то таке. Он серед профі старий боєць побив Ломаченка
    Джаррелл Міллер вважає, що титули в олімпійському боксі - пусте
    BoxingScene

    Також Джаррелл вважає випадковим олімпійським чемпіоном Ентоні Джошуа

    Американський супертяж Джаррелл Міллер (23-0-1, 21 КО) вважає, що на літніх Олімпійських іграх в Лондоні-2012 британець Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) двічі програв, але здобув золоту медаль тому, що його, місцевого, «витягли» на Олімп судді.

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    1 червня бруклінець битиметься з Джошуа, нині чемпіоном світу серед профі за версіями IBF/WBO/WBA, в Нью-Йорку (США). Нагадаємо, в дебюті на тих Іграх 22-річний Джошуа суперечливо переміг кубинця Ерісланді Савона (17:16), потім пройшов китайця Чжана Чжілі (15:11) і казахстанця Івана Дичка (13:11), а у фіналі знову суперечливо здолав італійця Роберто Каммарелле (18+:18).

    «Є навалом бійців, яких «прокотили» на Олімпіадах, - нарікає Міллер. - Тому всі ці золоті медалі - то таке... Багато з золотом потім переходять у профі, де їх розвалюють. Он старий боєць (Салідо) побив Ломаченка в його другому бою. Так, перемога на Іграх допомагає як з відомістю, так і зі спонсорськими доларами, коли переходиш у профі. Але в рингу... Ні».

    «Для мене все це золото нічого не означає. Можете хоч усі медалі зібрати. У мене вуличні медалі, хлопці. Мені вони найважливіші. Що там ще? Ще у мене медалі з поїдання чізбурґерів і гамбурґерів. Розумієте? Це все фігня. Нічого воно не означає серед профі», - запевняє Джаррелл.

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    Джерело: vringe.com

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    бокс Василь Ломаченко Ентоні Джошуа Джаррелл Міллер
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