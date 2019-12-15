«Суркіси, від’ї…ться від «Динамо». Ультрас відкрито виступили проти керівництва київського клубу (фото)



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Піймати банер під час трансляції, яку веде телеканал, співвласником якого є Ігор Суркіс, майже неможливо Скрін-шот

Початок матчу «Десна» - «Динамо» відклали через фаєр-шоу

У ці хвилини в Чернігові відбувається матч третьої і четвертої команд поточного чемпіонату України – в рамках 18-го туру грають місцева «Десна» і київське «Динамо».

Початок зустрічі був трохи відтермінований з огляду на грандіозне пірошоу на секторі виїзних фанатів. Вогнем і димами кияни підсилили ефект від розтягненого вздовж сектора банера з промовистим змістом: «Суркіси, від’ї…ться від «Динамо».

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Терпець ультрас лусьнув після ганебного вильоту команди з відверто посередньої групи Ліги Європи. Крім того, у внутрішньому чемпіонаті «Динамо» втратило навіть мізерні шанси на перше місце. Від «Шахтаря» кияни на момент матчу в Чернігові відставали на цілих 17 очок і наразі ведуть з «Десною» і луганською «Зорею» боротьбу за друге місце.