Львівські «Карпати» завершили 2019 рік домашньою поразкою з тенісним рахунком (відео)



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Капітан чернігівців Денис Фаворов з партнерами були на дві голови вищими від Владислава Дубинчака і «Карпат» ФК «Карпати»

Такої ганьби провідний клуб Галицького П’ємонту не знав давно

В заключному перед зимовим антрактом турі чемпіонату України з футболу львівські «Карпати» зазнали однієї з найбільших в історії домашніх поразок. Вони поступилися на рідному стадіоні чернігівській «Десні» з рахунком 2:6. Більше у Львові карпатівців громили тільки «Шахтар» (0:5) і рівненський «Верес» (1:6).

«Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів) – 2:6

Голи: 0:1 – Імереков (3). 0:2 – Олександр Філіпов (16, з пенальті). 1:2 – Назарина (17, з пенальті). 1:3 – Владислав Калитвинцев (51). 2:3 – Александру Бойчук (64). 2:4 – Хльобас (77). 2:5 – Владислав Калитвинцев (80). 2:6 – Олександр Філіпов (89)

«Карпати»: Кудрик – Олег Веремієнко, Тім Голл, Олександр Кучер (Артим, 60), Дубинчак – Кльоц (к) – Марвін Мартінс, Назарина, Франсіско Ді Франко (Ростислав Лях, 46), Олексій Гуцуляк (Ярослав Деда, 68) – Александру Бойчук. Тренер – Роман Санжар

«Десна»: Ігор Литовка – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярьов, 84), Огіря, Артем Фаворов, Хльобас (Юхим Конопля, 87) – Кузик (Картушов, 74) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Шурман (Вишневе) – Максим Чос (Київ), Олександр Дашко (Вишгород)

Попередження: Марвін Мартінс (14), Дубинчак (74), Олег Веремієнко (85) – Артем Фаворов (37)

Вилучення: Кудрик (57)

8 грудня. Львів. Стадіон «Україна»

Після цієї перемоги «Десна» з 33-ма очками вийшла на поточне друге місце. «Карпати» з 11-ма очками замикають таблицю в купі з полтавською «Ворсклою».