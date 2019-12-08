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    Львівські «Карпати» завершили 2019 рік домашньою поразкою з тенісним рахунком (відео)

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    Капітан чернігівців Денис Фаворов з партнерами були на дві голови вищими від Владислава Дубинчака і&nbsp;&laquo;Карпат&raquo; - Львівські «Карпати» завершили 2019 рік домашньою поразкою з тенісним рахунком (відео)
    Капітан чернігівців Денис Фаворов з партнерами були на дві голови вищими від Владислава Дубинчака і «Карпат»
    ФК «Карпати»

    Такої ганьби провідний клуб Галицького П’ємонту не знав давно

    В заключному перед зимовим антрактом турі чемпіонату України з футболу львівські «Карпати» зазнали однієї з найбільших в історії домашніх поразок. Вони поступилися на рідному стадіоні чернігівській «Десні» з рахунком 2:6. Більше у Львові карпатівців громили тільки «Шахтар» (0:5) і рівненський «Верес» (1:6).

    «Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів) – 2:6

    Голи: 0:1 – Імереков (3). 0:2 – Олександр Філіпов (16, з пенальті). 1:2 – Назарина (17, з пенальті). 1:3 – Владислав Калитвинцев (51). 2:3 – Александру Бойчук (64). 2:4 – Хльобас (77). 2:5 – Владислав Калитвинцев (80). 2:6 – Олександр Філіпов (89)

    «Карпати»: Кудрик – Олег Веремієнко, Тім Голл, Олександр Кучер (Артим, 60), Дубинчак – Кльоц (к) – Марвін Мартінс, Назарина, Франсіско Ді Франко (Ростислав Лях, 46), Олексій Гуцуляк (Ярослав Деда, 68) – Александру Бойчук. Тренер – Роман Санжар

    «Десна»: Ігор Литовка – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярьов, 84), Огіря, Артем Фаворов, Хльобас (Юхим Конопля, 87) – Кузик (Картушов, 74) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

    Судді: Шурман (Вишневе) – Максим Чос (Київ), Олександр Дашко (Вишгород)

    Попередження: Марвін Мартінс (14), Дубинчак (74), Олег Веремієнко (85) – Артем Фаворов (37)

    Вилучення: Кудрик (57)

    8 грудня. Львів. Стадіон «Україна»

    Після цієї перемоги «Десна» з 33-ма очками вийшла на поточне друге місце. «Карпати» з 11-ма очками замикають таблицю в купі з полтавською «Ворсклою».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати ФК «Десна» Франсіско Ді Франко Владислав Калитвинцев Максим Імереков Ігор Литовка Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Олександр Кучер Олексій Гуцуляк Максим Дегтярьов Владислав Дубинчак Юхим Конопля Марвін Мартінс Орест Кузик Владислав Огіря Дмитро Кльоц Олександр Філіпов Тім Голл Роман Санжар Єгор Назарина Александру Бойчук Дмитро Хльобас Олег Кудрик Ростислав Лях Олег Веремієнко Андрій Артим Ярослав Деда
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