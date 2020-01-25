Легіонер «Динамо» шокований тим, що з ним зробив Михайличенко
Жерсон Родріґес сподівається, що шанс виправити ситуацію ще є
Вінґер київського «Динамо» Жерсон Родріґес дав відверте інтерв'ю.
Жерсоне, чому ти зараз тренуєшся з дублем, як думаєш?
Слухай, деякі речі важко пояснити. Початок кар'єри в «Динамо» був дуже хорошим для мене, зміна тренера не вплинула погано на клімат в команді, все було чудово. Ми часто розмовляли з новим тренером, обговорювали мою проблему, чому я не граю, чому постійно сиджу на лавці запасних. Я розумію, що це рішення тренера перевести мене в дубль, і я його поважаю! Але тепер моє завдання - довести, що я заслуговую грати в «Динамо».
Поясни ситуацію раз і назавжди - ти приходив в «Динамо» в статусі вінґера або форварда?
Приходив як вінгер. Але для мене не проблема зіграти центральним нападаючим.
Великий відсоток ЗМІ розповідають історії про твоє нічне життя. Воно, дійсно, існує в такому обсязі?
Я обговорював ці моменти з тренерським штабом. Питав, чи впливає інформація в інтернеті на те, що я не граю. Головне - ретельно і старанно працювати, а то, що пише преса - часто брехня.
Жерсоне, я знаю, що вже в перші дні перебування в Україні ти купив собі «Бентлі»...
Так, до кінця першого тижня.
Ти тримаєш в голові думку про зміну клубу?
Слухай, коли я дізнався про те, що переведений в дубль, я був шокований. Я подумав: «Вау, я в другій команді». Це жахливо, але потім я зрозумів, що є в цьому і дещо позитивне. Я зрозумів одне - я не зламаюся. Я буду боротися з усіх сил і до останнього. Так би мовити, почав все з чистого аркуша.
Загалом сподіваєшся полетіти на другий збір з «Динамо»?
Чому ні? Я дуже хочу цього. Подивимося, як складеться ситуація.
У тебе вже є пропозиції з інших клубів?
Так, вони є. Але я їх не розглядаю, так як повинен зрозуміти, яке майбутнє чекає на мене в Києві. У чому, дійсно, причина того, що я не граю, і чи є у мене шанс виправити це.
Джерело: Sportarena.com