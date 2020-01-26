Українець Безус забив ефектний м’яч у чемпіонаті Бельгії (відео)



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Роман Безус Твіттер

Це вже шостий гол півзахисника поточного сезону

Український півзахисник бельгійського «Ґента» Роман Безус забив ефектний м’яч у матчі 23-го туру проти «Ґенка». Команда Безуса в підсумку перемогла – 4:1.

Наш півзахисник відзначився на 52-й хвилині, забивши другий м’яч.

Загалом це вже шостий гол українця поточного сезону в чемпіонаті Бельгії.

У поєдинку в складі переможців також зіграв український захисник Ігор Пластун. Форвард Роман Яремчук не грав – він відновлюється після операції.

«Ґент» наразі другий в турнірній таблиці чемпіонату – 45 очок після 23-х матчів. Попереду «Брюґґе» - 52 очка після 21-го поєдинку.