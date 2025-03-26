Світоліна подолала позначку в $25 мільйонів призових

У цьому сезоні Світоліна своєю грою вже заробила понад $770 тисяч

Дійшовши до четвертого кола турніру Miami Open українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі більш ніж $25 мільйонів призових у кар'єрі. Про це повідомляє «Главком».

Перед турніром у США в активі Еліни було $24,979619 мільйонів призових, а вихід до четвертого кола Miami Open приносить гравчиням $103225.

Отже, загальна сума призових, зароблених Світоліною протягом кар'єри – $25,082844 мільйонів.

30-річна Еліна стане першою українською тенісисткою, яка досягла рубежу в $25 млн.

У цьому ж сезоні Світоліна своєю грою вже заробила понад $770 тисяч.

Нагадаємо, протягом кар'єри Еліна виграла 17 титулів WTA. Найвища сходинка, яку вона займала у рейтингу WTA – 3 місце.

Також Еліна Світоліна є бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо. Вона стала першою представницею українського тенісу, якій вдалося вибороти нагороду Олімпіади.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна підтвердила, що зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

«Так, я планую грати за збірну і дуже класно, що матчі будуть на ґрунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна. Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди», – заявила Світоліна.

Нагадаємо, що матчі групи, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня 12 квітня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде лише команда-переможниця групи.