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Тенісист з РФ влаштував скандал на турнірі в Дубаї – звинуватив суддю в русофобії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Тенісист з РФ влаштував скандал на турнірі в Дубаї – звинуватив суддю в русофобії
Медведєв зазнав поразки у матчі з Грікспором
джерело: x.com/DaniilMedwed

Медведєв звинуватив суддю в тому, що у нього «подвійні стандарти щодо росіян»

28-річний російський тенісист Данило Медведєв вчора, 27 лютого, влаштував перепалку із суддею на вишці в перерві між другим і третім сетом матчу проти нідерландця Таллона Грікспора на турнірі в Дубаї.

Медведєв виграв перший сет 6:2, і був близький до того, щоб завершити поєдинок на свою користь у другій партії, проте не реалізував у кінцівці чотири матчболи і в підсумку програв тай-брейк (7-9).

У перерві між сетами Медведєв почав кричати на суддю, що той неправомірно дав йому попередження за неспортивну поведінку, і зрештою звинуватив його в тому, що у нього «подвійні стандарти щодо росіян».

Єгипетський арбітр Адель Нур у відповідь заявив: «Даниле, ти прекрасно знаєш, що сказав мені» і зазначив, що до всіх гравців ставиться однаково.

Медведєв у підсумку зазнав поразки в цьому матчі, програвши третій сет із рахунком 5:7.

Нагадаємо, нещодавно Медведєв обматюкав глядача під час гри Australian Open.

Поступаючись 3:5 і 0:40 у першому сеті матчу проти американця Лернера Тьєна росіянин російською мовою сказав комусь на трибунах: «Зараз смо***тимеш у мене». Після цього Медведєв програв перший сет, а потім і другий.

Також під час іншого матчу Australian Open 28-річний росіянин кілька разів ударив ракеткою по сітці і зламав закріплену на ній камеру. Суддя виніс п'ятій ракетці світу попередження за неспортивну поведінку. 

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Джерело
Теги: росія теніс скандал Данііл Медведєв

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