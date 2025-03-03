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Світоліна обійшла Костюк у рейтинг WTA і стала першою ракеткою України

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Світоліна обійшла Костюк у рейтинг WTA і стала першою ракеткою України
Еліна Світоліна продовжує перебувати в топ-25 рейтингу WTA
фото: Арата Ямаока

Світоліна посідає 23 місце в рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) сьогодні, 3 березня, опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.

Зокрема, Еліна Світоліна обійшла Марту Костюк і стала першою ракеткою України.

Наразі Світоліна посідає 23 місце в рейтингу, а Костюк – 24-е.

Інші українки в топ-100: Даяна Ястремська посідає 46 місце, а Ангеліна Калініна – 54-е.

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається першою ракеткою України, посідаючи дев'яте місце.

Рейтинг WTA:

1. Аріна Соболенко – 9076

2. Іга Свьонтек (Польща) – 7985

3. Корі Гауфф (США) – 6333

4. Джесіка Пегула (США) – 5251

5. Медісон Кіз (США) – 4679

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518

7. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4328

8. Емма Наварро (США) – 4009

9. Чжен Цинвень (Китай) – 3780

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980

24. Марта Костюк (Україна) – 1955

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229

54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072

Нагадаємо, визначився наступний суперник чоловічої збірної України з тенісу в Кубку Девіса. У поєдинку Другої Світової групи українці зіграють з командою Домініканської Республіки.

Саме наша збірна буде господарем поєдинку, який пройде 12-13 або 13-14 вересня 2025 року. Варто зазначити, що наразі Україна жодного разу не зустрічалася з Домініканською Республікою в межах Кубку Девіса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Тунісу з рахунком 2-3.

Слід зазначити, що чоловіча збірна України з тенісу ніколи в своїй історії не грала у фінальному турнірі Кубка Девіса.

 

Теги: теніс Еліна Світоліна Людмила Кіченок рейтинг Даяна Ястремська Марта Костюк Аріна Соболенко Рейтинг WTA Ангеліна Калініна Емма Наварро Паула Бадоса

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