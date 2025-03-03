Світоліна обійшла Костюк у рейтинг WTA і стала першою ракеткою України
Світоліна посідає 23 місце в рейтингу WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) сьогодні, 3 березня, опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.
Зокрема, Еліна Світоліна обійшла Марту Костюк і стала першою ракеткою України.
Наразі Світоліна посідає 23 місце в рейтингу, а Костюк – 24-е.
Інші українки в топ-100: Даяна Ястремська посідає 46 місце, а Ангеліна Калініна – 54-е.
У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається першою ракеткою України, посідаючи дев'яте місце.
Рейтинг WTA:
1. Аріна Соболенко – 9076
2. Іга Свьонтек (Польща) – 7985
3. Корі Гауфф (США) – 6333
4. Джесіка Пегула (США) – 5251
5. Медісон Кіз (США) – 4679
6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518
7. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4328
8. Емма Наварро (США) – 4009
9. Чжен Цинвень (Китай) – 3780
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746
23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980
24. Марта Костюк (Україна) – 1955
46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229
54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072
Нагадаємо, визначився наступний суперник чоловічої збірної України з тенісу в Кубку Девіса. У поєдинку Другої Світової групи українці зіграють з командою Домініканської Республіки.
Саме наша збірна буде господарем поєдинку, який пройде 12-13 або 13-14 вересня 2025 року. Варто зазначити, що наразі Україна жодного разу не зустрічалася з Домініканською Республікою в межах Кубку Девіса.
Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Тунісу з рахунком 2-3.
Слід зазначити, що чоловіча збірна України з тенісу ніколи в своїй історії не грала у фінальному турнірі Кубка Девіса.
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