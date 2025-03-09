Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
фото: j48tennis

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії

Перша ракетка України Еліна Світоліна в коментарі порталу «Великий теніс України» підтвердила, що зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Про це інформує «Главком».

«Так, я планую грати за збірну і дуже класно, що матчі будуть на ґрунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна. Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди», – заявила Світоліна.

Нагадаємо, що матчі групи, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна обійшла Марту Костюк у рейтингу WTA і стала першою ракеткою України.

Наразі Світоліна посідає 23 місце в рейтингу, а Костюк – 24-е.

Інші українки в топ-100: Даяна Ястремська посідає 46 місце, а Ангеліна Калініна – 54-е.

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається першою ракеткою України, посідаючи дев'яте місце.

Рейтинг WTA:

1. Аріна Соболенко – 9076

2. Іга Свьонтек (Польща) – 7985

3. Корі Гауфф (США) – 6333

4. Джесіка Пегула (США) – 5251

5. Медісон Кіз (США) – 4679

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518

7. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4328

8. Емма Наварро (США) – 4009

9. Чжен Цинвень (Китай) – 3780

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980

24. Марта Костюк (Україна) – 1955

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229

54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072

Нагадаємо, визначився наступний суперник чоловічої збірної України з тенісу в Кубку Девіса. У поєдинку Другої Світової групи українці зіграють з командою Домініканської Республіки.

Саме наша збірна буде господарем поєдинку, який пройде 12-13 або 13-14 вересня 2025 року. Варто зазначити, що наразі Україна жодного разу не зустрічалася з Домініканською Республікою в межах Кубку Девіса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Тунісу з рахунком 2-3.

Слід зазначити, що чоловіча збірна України з тенісу ніколи в своїй історії не грала у фінальному турнірі Кубка Девіса.

Теги: теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 березня – Всесвітній день інженерії
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
У своєму попередньому поєдинку Кубку Девіса Україна поступилася Тунісу
Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
20 лютого, 14:03
Медведєв зазнав поразки у матчі з Грікспором
Тенісист з РФ влаштував скандал на турнірі в Дубаї – звинуватив суддю в русофобії
28 лютого, 09:57
Еліна Світоліна продовжує перебувати в топ-25 рейтингу WTA
Світоліна обійшла Костюк у рейтинг WTA і стала першою ракеткою України
3 березня, 11:28
Столл тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії
Пішов з життя легендарний австралійський тенісист
6 березня, 15:23
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її донька Скаї
WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет
7 березня, 09:40

Новини

Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні
Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні
«Обзивали макакою». У російському футболі вибухнув гучний расистський скандал
«Обзивали макакою». У російському футболі вибухнув гучний расистський скандал
Гераскевич присвятив свій історичний успіх полеглому захиснику «Азовсталі»
Гераскевич присвятив свій історичний успіх полеглому захиснику «Азовсталі»
Очільник Міжнародної федерації гімнастики приїде у Москву, щоб поговорити про мир
Очільник Міжнародної федерації гімнастики приїде у Москву, щоб поговорити про мир
Англійський голкіпер отримав дискваліфікацію за удар суперника ногою в голову
Англійський голкіпер отримав дискваліфікацію за удар суперника ногою в голову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
35K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
19K
Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
18K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
12K
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua