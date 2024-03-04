Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня

Сьогодні краще не здійснювати великі покупки

4 березня, Всесвітній день тенісу, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням. Віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима Йорданського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день тенісу

Всесвітній день тенісу (World Tennis Day) – це міжнародне свято тенісу, яке відзначається щороку у перший понеділок березня. День був вперше встановлений у 2013 році і визнаний Міжнародною федерацією тенісу (ITF).

Всесвітній день тенісу покликаний популяризувати теніс, заохочувати людей долучатися до гри, а також відзначати такі цінності цього виду спорту, як спортивна майстерність, дисципліна та щоденна робота, орієнтована на результат. Цей день відзначається по всьому світу такими заходами, як тенісні турніри та виставки для людей різного віку та рівня підготовки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації

4 березня кожного року вся планета відзначає важливе свято – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації (World Day of Fight Against Sexual Exploitation). Подію започаткувала неурядова організація GIPF у 2009 році.

Близько 3 мільйонів дітей страждають від сексуальної експлуатації, а також велика кількість жінок займаються проституцією і потрапляють у сексуальне рабство. За даними Міжнародної організації праці, приблизно мільйон людей на рік стають жертвами торгівлі у сексуальних цілях.

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації має за мету привернення уваги суспільства до проблеми сексуальної експлуатації та підсилення захисту дітей і жінок, котрі зазнали наруги.

Всесвітній день інженерії

Всесвітній день інженерії або Всесвітній день інженерії в інтересах сталого розвитку (World Engineering Day for Sustainable Development) відзначається щороку 4 березня. Його мета – привернути увагу громадськості до важливості інженерії та професії інженера у програмі стійкого розвитку, запровадженій ЮНЕСКО. Суспільство має зрозуміти, що саме досягнення інженерії та сучасних технологій посідають одне з найважливіших місць у подальшому ефективному розвитку людства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генеральна конференція ЮНЕСКО проголосила 4 березня Всесвітнім днем інженерії в інтересах сталого розвитку під час своєї 40-ї сесії в листопаді 2019 року (40 C/64) з метою підвищення обізнаності про роль інженерії в сучасному житті, яка має важливе значення для пом’якшення наслідків зміни клімату та сприяння сталому розвитку, особливо в Африці та малих острівних державах, що розвиваються

Всесвітній день боротьби з ожирінням

Починаючи з 2015 року 11 жовтня, а з 2020 року – 4 березня, у всьому світі проводиться Всесвітній день боротьби з ожирінням (World Obesity Day). Ініціатором проведення дня стала Всесвітня федерація ожиріння (World Obesity Federation), яка є некомерційною, але на офіційному рівні співпрацює з МОЗ.

Організатори події хочуть використати силу Всесвітнього дня боротьби з ожирінням, щоб розпочати міждисциплінарні розмови. Розглядаючи питання здоров’я, молоді та світу навколо нас, побачити, як ми можемо разом вирішити проблему ожиріння. У цей Всесвітній день боротьби з ожирінням закликають ділитися знаннями, виступати разом і дивитися на проблему ожиріння під іншим кутом зору.

Яке сьогодні релігійне свято

4 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. Точної дати його народження немає, але відомо, що Герасим походив з багатої сім'ї, отримав християнське виховання, жив в Лікії та в юному віці вирішив бути сподвижником.

Тоді здійнив Герасим подорож до Палестини, де прожив певний час в Йорданській пустелі. Пізніше там почав облаштовувати монастир, де запровадив свій чернечий устав. За свої заслуги перед християнством, отримав від Господа дар прозорливості. Помер спокійно, уві сні, 450 року.

Що не можна робити цього дня

Не здійснюйте великі покупки, вони не принесуть щастя.

Не варто тримати вдома поламані чи старі речі.

Заборонено проводити цього дня будь-які медичні операції.

Народні прикмети і традиції

Ніч безхмарна – весна буде теплою;

Яка погода цього дня, такою буде зима;

Ясна та сонячна погода – в лісі вродить багато ягід.

Пам’ятні події 4 березня

1152 рік – Фрідріх I стає наступним німецьким королем;

1386 рік – великого князя Литовського Ягайла обирають польським королем;

1472 рік – магістратура Республіки Сієна затверджує статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює;

1493 рік – Папа Римський Олександр VI видає буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи;

1750 рік – Кирило Розумовський стає гетьманом України;

1789 рік – вводять в дію Конституцію США і федеральний уряд розпочинає діяльність за нинішньою системою правління;

1790 рік – адміністративна реформа ділить Францію на 83 департаменти;

1813 рік – морозиво вперше подають на офіційному прийомі;

1837 рік – Чикаго отримує статус міста;

1849 рік – приймають нову конституцію Австрійської імперії;

1857 рік – Паризьким договором Британія визнає незалежність Афганістану;

1877 рік – німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створює вугільний мікрофон;

1880 рік – нью-йоркська The Daily Graphic розміщає першу півтонову (а не гравійовану) репродукцію фотографії;

1918 рік – Українська Центральна Рада приймає ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 рік – німецький уряд видає постанову, якою легалізовує примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1950 рік – на екрани США виходить фільм Волта Діснея «Попелюшка» – перший повнометражний анімаційний фільм;

1955 рік – невелика японська фірма Sony, новачок на ринку, розпочинає випуск кишенькових транзисторних приймачів;

1975 рік – Чарлі Чаплін посвячений у лицарі;

1989 рік – створюють українське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса;

1996 рік – Україна і Канада підписують договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 рік – відкривають 45-ту станцію Київського метрополітену – «Вирлиця»;

2009 рік – Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира;

2018 рік – отруюють Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Данило, Яків, В'ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Георгій, Юлія.