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Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/4 фіналу турніру в США

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/4 фіналу турніру в США
Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу в Індіан-Веллс
фото: Reuters

У 1/8 фіналу Світоліна здолала Джессіку Пегулу з США

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс. Про це повідомляє «Главком» з посилання на BTU.

У 1/8 фіналу Світоліна перемогла четверту ракетку світу Джессіку Пегулу з США.

Еліна Світоліна взяла реванш в американки за нещодавню поразку на турнірі в Досі та скоротила відставання в особистих зустрічах (3-5).

Поєдинок тривав дві години ігрового часу, за які українка п'ять разів подала навиліт, припустилася семи подвійних помилок (у Пегули один ейс і три подвійні), програла два гейми на своїй подачі та зробила п'ять брейків. Зазначимо, що на початку вирішального сету (за рахунку 1:0 на користь Світоліної) гру було зупинено на кілька годин через дощ.

Еліна вдруге в сезоні перемогла суперницю з топ-5 (на Australian Open була сильнішою за четверту ракетку світу Жасмін Паоліні). Загалом за кар'єру вона здобула 21-шу таку перемогу (31 поразка).

Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу в Індіан-Веллс (у 2019 році дійшла до півфіналу). Її наступною суперницею буде росіянка Мірра Андрєєва.

Також це буде перший чвертьфінал для Еліни Світоліної на турнірах WTA 1000 після народження доньки. Востаннє вона грала на цій стадії на змаганнях цієї категорії в Римі-2021, а на харді в Маямі-2021.

Четверте коло

Еліна Світоліна (Україна, 23) – Джессіка Пегула (США, 4) 5:7, 6:1, 6:2

Як повідомлялося, Еліна Світоліна підтвердила, що зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

«Так, я планую грати за збірну і дуже класно, що матчі будуть на ґрунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна. Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди», – заявила Світоліна.

Нагадаємо, що матчі групи, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

Теги: Еліна Світоліна теніс

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