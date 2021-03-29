Світоліна вигризла перемогу в Маямі і вийшла до чвертьфіналу

Українська тенісистка в трьох сетах переграла десяту ракетку світу Петру Квітову

Українська тенісистка в трьох сетах переграла десяту ракетку світу Петру Квітову

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру серії Прем’єр у Маямі. Сьогодні одеситка зуміла здолати опір досвідченої чешки Петри Квітової. Причому у матчі, який спочатку складався зовсім не на користь п’ятої ракетки світу.

Матч тривав майже дві з половиною години. У першому сеті Еліна програла дві свої подачі і майже не чинила спротиву. Зате зачепилася за боротьбу в другому і була винагороджена. Перед ймовірним тай-брейком Світоліна зуміла взяти подачу Петри і перевести гру у вирішальну партію. Там вона хутко пішла вперед. Проте як виграла три поспіль подачі, так же їх і віддала. За рахунку 4:4 суперниці обмінялися люб’язностями, подарувавши одній одній по очку на своїх подачах. Але українка виявилася більш наполегливою і змусила Квітову припуститися помилки ще раз – 2:6, 7:5, 7:5.

Рахунок в очних зустрічах став 3:7 на користь Квітової.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею зустрічі Анастасія Севастова (WTA 57) – Ана Конюх (WTA 338). Еліна Світоліна вже була чвертьфіналісткою турніру в Маямі в 2018 році.