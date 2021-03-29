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    Світоліна вигризла перемогу в Маямі і вийшла до чвертьфіналу

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    Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу - Світоліна вигризла перемогу в Маямі і вийшла до чвертьфіналу
    Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка в трьох сетах переграла десяту ракетку світу Петру Квітову

    Українська тенісистка в трьох сетах переграла десяту ракетку світу Петру Квітову

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру серії Прем’єр у Маямі. Сьогодні одеситка зуміла здолати опір досвідченої чешки Петри Квітової. Причому у матчі, який спочатку складався зовсім не на користь п’ятої ракетки світу.

    Матч тривав майже дві з половиною години. У першому сеті Еліна програла дві свої подачі і майже не чинила спротиву. Зате зачепилася за боротьбу в другому і була винагороджена. Перед ймовірним тай-брейком Світоліна зуміла взяти подачу Петри і перевести гру у вирішальну партію. Там вона хутко пішла вперед. Проте як виграла три поспіль подачі, так же їх і віддала. За рахунку 4:4 суперниці обмінялися люб’язностями, подарувавши одній одній по очку на своїх подачах. Але українка виявилася більш наполегливою і змусила Квітову припуститися помилки ще раз – 2:6, 7:5, 7:5.

    Рахунок в очних зустрічах став 3:7 на користь Квітової.

    У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею зустрічі Анастасія Севастова (WTA 57) – Ана Конюх (WTA 338). Еліна Світоліна вже була чвертьфіналісткою турніру в Маямі в 2018 році.

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      Теги: Еліна Світоліна Петра Квітова
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