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    Світоліна обіграла міцну росіянку й вийшла в четверте коло турніру в Маямі

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    Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу - Світоліна обіграла міцну росіянку й вийшла в четверте коло турніру в Маямі
    Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу
    Фото з відкритих джерел

    П’ята ракетка світу півтори години долала опір Александрової

    Непростим вийшов матч третього кола престижного турніру в Маямі для першої ракетки України Еліни Світоліної. Вона зустрічалася з міцною росіянкою Єкатериною Александровою і, не зважаючи на те, що раніше двічі досить легко проходила суперницю, цього разу повільної прогулянки не вийшло. В першому сеті тенісистки програли по дві своїй подачі, довели гру до тай-брейку, де досвідчена одеситка впевнено взяла гору – 7:1.

    У другому сеті, здавалося, Світоліній стане легше. Вона повела 3:1, але несподівано поступилася на своїй подачі. Гра знову йшла до тай-брейку, але у вирішальний момент Еліна зуміла підсилити гру й завершити матч – 7:6, 6:4.

    «У першому сеті мені було дуже важливо повернутися в гру на тай-брейку. Я весь час вела в рахунку, а потім раптово почала програвати – 5:6. Мені потрібно було залишатися зібраною і боротися, – сказала після гри Еліна. – Що стосується умов, то на корті потрібно швидко адаптуватися. Потрібно боротися з суперницею, з погодою, зі своїми демонами. Тут вітер дме з усіх боків, і до цього цього треба було звикнути».

    В 1/8 фіналу українка зіграє з переможницею зустрічі між сьомою сіяною Петрою Квітовою та Йоханною Контою.

    Додамо, що з турніру через травму знялася одна з фавориток румунка Симона Халеп.

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    Теги: Еліна Світоліна Рейтинг WTA
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