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    Легендарний Тайсон заявив про повернення в ринг

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    Майк Тайсон скучив за боксом - Легендарний Тайсон заявив про повернення в ринг
    Майк Тайсон скучив за боксом
    фото з відкритих джерел

    54-річний боксер має намір провести поєдинок в останніх числах травня

    Колишній чемпіон світу Майк Тайсон має намір знову вийти на ринг і провести повноцінний поєдинок. Про це повідомляє BoxingScene. 54-річний боксер заявив, що наступного разу його можна буде побачити на турнірі в Майамі 29 або 31 травня. Щоправда, не уточнив, хто стане його суперником.

    Не виключено, що ним стане Евандер Холіфілд заявив. У січні його представники розпочали переговори про поєдинок з Тайсоном. Він додав, що старанно тренується і готується до можливого поєдинку з колишнім суперником.

    Останній раз Тайсон і Холіфілд зустрічалися 1997 року. Тоді Майка дискваліфікували через те, що він відкусив Евандеру частину вуха.

    Тайсон завершив кар’єру 2005 року поразкою від Кевіна Макбрайда.

    29 листопада 2020 року Тайсон знову вийшов на ринг. Американець провів показовий поєдинок з Роєм Джонсом-молодшим. Після нічиєї з співвітчизником Тайсон підтвердив, що готовий знову виступити.

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      Теги: бокс Майк Тайсон
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