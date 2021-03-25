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    Перша ракетка України Світоліна з важкої перемоги стартувала на турнірі в Маямі

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    Еліна Світоліна відчуває насолоду від гри - Перша ракетка України Світоліна з важкої перемоги стартувала на турнірі в Маямі
    Еліна Світоліна відчуває насолоду від гри
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка за дві з половиною години здолала американку Шелбі Роджерс

    Дуже нелегким вийшов старт на турнірі в Маямі з призовим фондом 3 мільйони 200 тисяч доларів для Еліни Світоліної. Вона розпочинала з другого кола матчем з міцною американкою Шелбі Роджерс. Тенісистки провели на корті майже дві з половиною години. Під час першого сету Світоліна лідирувала 3-1, після чого програла 6 геймів поспіль. У другій партії українка оформила чотири брейки проти трьох у Роджерс, а у вирішальному сеті – два проти одного у суперниці. Підсумок – 3:6, 7:5, 6:3.

    Для тенісисток це був четвертий очний поєдинок. Світоліна виграла в минулих трьох зустрічах, в тому числі і в останньому матчі з американкою на US Open в 2017 році.

    Суперницею Еліни в третьому колі стала 34 ракетка світу Катерина Александрова. Світоліна веде в статистиці особистих зустрічей – 2:0.

    «З Роджерс важко грати. Коли я лідирувала в першому сеті, вона почала знаходити свій теніс і в підсумку зіграла чудовий матч, – сказала Еліна. – Я задоволена, що змогла повернутися в гру, я намагалася внести корективи і бігати за кожним м'ячем. Це принесло свої плоди. Всім зараз важко. Я намагаюся насолоджуватися кожною грою, своїми матчами перед уболівальниками і не оцінюю рівень свого виступу, просто намагаюся зберігати позитивний настрій».

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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