Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії

П’ятій ракетці світу є чим зайнятися в перервах між іграми й тренуваннями

Перша ракетка України Еліна Світоліна нещодавно розбіглася з тенісистом Гаелем Момфісом. Причини розриву стосунків не відомі – пара попросила не перемивати їм кісточки. Француз кудись зник з інфопростору, а українка продовжує насолоджуватися життям. Нещодавно Еліна знялася у фотосесії, ще раз довівши, що спорт великих досягнень – це не тільки краса напруги й м’язів, а звичайне бажання тримати себе в формі, бути чутливою і привабливою.