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    Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії

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    Еліна Світоліна приємно здивувала прихильників - Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
    Еліна Світоліна приємно здивувала прихильників
    фото з відкритих джерел

    П’ятій ракетці світу є чим зайнятися в перервах між іграми й тренуваннями

    Перша ракетка України Еліна Світоліна нещодавно розбіглася з тенісистом Гаелем Момфісом. Причини розриву стосунків не відомі – пара попросила не перемивати їм кісточки. Француз кудись зник з інфопростору, а українка продовжує насолоджуватися життям. Нещодавно Еліна знялася у фотосесії, ще раз довівши, що спорт великих досягнень – це не тільки краса напруги й м’язів, а звичайне бажання тримати себе в формі, бути чутливою і привабливою.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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