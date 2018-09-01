Так звану «ДНР» очолив колишній менеджер «Шахтаря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Трапезніков

Він працював в клубі до 2005-го

Новим керівником так званої «ДНР» стане глава адміністрації Дмитро Трапезніков.

Трапезников з 2001 по 2005 рік працював менеджером «Шахтаря», а пізніше очолював роботу з уболівальниками донецького клубу.

Його було звільнено з клубу за махінації.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

Джерело: Страна.ua