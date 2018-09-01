Так звану «ДНР» очолив колишній менеджер «Шахтаря»
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Дмитро Трапезніков
Він працював в клубі до 2005-го
Новим керівником так званої «ДНР» стане глава адміністрації Дмитро Трапезніков.
Трапезников з 2001 по 2005 рік працював менеджером «Шахтаря», а пізніше очолював роботу з уболівальниками донецького клубу.
Його було звільнено з клубу за махінації.
Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.
Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.
Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.
Джерело: Страна.ua