Вбивство Захарченка: бойовики заявили, що вже затримали «українських диверсантів»



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Олександр Захарченко

За підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи»

Російські ЗМІ продовжують заявляти, що сьогодні, 31 серпня, в результаті вибуху в кафе в центрі окупованого Донецька загинув ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександра Захарченко.

Про загибель Захарченка вже повідомляє російське агентство «ТАСС» з посиланням на джерело в «силових відомствах» окупантів.

«Інтерфакс» також повідомляє, що в результаті вибуху поранення отримав «міністр податків і доходів ДНР» Олександр Тимофєєв.

За даними агентства, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

Раніше повідомлялося, що вибух стався в кафе «Сепар» на бульварі Пушкіна. РосЗМІ повідомили, що від вибуху був смертельно поранений ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко.

Кафе «Сепар» знаходиться в 200 метрах від резиденції Захарченка, і, як пишуть «Ведомости», належить начальнику його охорони, проте сам ватажок бойовиків там рідко з'являвся.