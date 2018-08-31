Захарченка підірвали на поминках Кобзона: подробиці



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У донецькому кафе «Сепар» Олександр Захарченко проводив поминки Кобзона

Поминки були організовані особистою охороною Захарченка

На ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка вчинили замах, коли він був на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Про це пише телеграм-канал Незигарь.

Зазначається, що поминки були організовані особистою охороною Захарченка.

Після смерті Кобзона в «ДНР» був оголошений триденний траур.

Також джерела повідомляють, що вибуховий пристрій замаскували, швидше за все, під освітлювальний прилад в кафе «Сєпар».

Варто зазначити, що даним закладом володіє Олександр Костенко, який раніше працював колишнім охоронцем Олександра Захарченка.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».