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    Тенісист Стаховський підтримав футболіста Зозулю: Тепер зрозуміло, чому каталонці хочуть незалежності

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    Роман Зозуля опинився в епіцентрі скандалу - Тенісист Стаховський підтримав футболіста Зозулю: Тепер зрозуміло, чому каталонці хочуть незалежності
    Роман Зозуля опинився в епіцентрі скандалу
    Скрін-шот

    Сергій – один із небагатьох українських спортсменів, який висловив Романові публічну підтримку

    Український тенісист Сергій Стаховський поділився думкою про інцидент з українським нападником «Райо Вальєкано» Романом Зозулею.

    У 20-му турі Сеґунди фанати «Райо Вальєкано» ображали Зозулю, називаючи його «нацистом». Після першого тайму «Альбасете» відмовився виходити на поле. Матч перервали.

    «Тепер зрозуміло, чому каталонці хочуть незалежності. Я б теж не жити в одній країні з фанатами «Райо Вальєкано», – написав Стаховський у Twitter.

    Нагадаємо, що через лічені години з заявою стосовно інциденту виступила іспанська Ла Ліга. «Висловлюємо згоду з рішенням арбітра. Рішення було прийняте на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням проявів насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах в Іспанії», - йдеться в заяві.

     Читайте також: Зеленський підтримав Зозулю: Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Стаховський фанати Роман Зозуля Сеґунда ФК «Альбасете» ФК «Райо Вальєкано»
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