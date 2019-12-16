Любов до Батьківщини – «нацизм». Іспанські ультрас зірвали матч через агресію стосовно українця Зозулі
На безпрецедентний випадок вже відреагувала іспанська Ла Ліга
Матч іспанської Сеґунди між «Райо Вальєкано» та «Альбасете» був зірваний через агресивну поведінку місцевих фанатів з лівою ідеологією.
Прихильники клубу «Райо Вальєкано» влаштували обструкцію українському нападникові суперників Романові Зозулі, обзиваючи його «нацистом» і не шкодуючи погроз та нецензурних вигуків.
У підсумку в перерві рефері Хосе Антоніо Лопес Тека на прохання гравців обох команд, турбуючись про їхню безпеку, вирішив матч припинити.
Через лічені години з заявою стосовно інциденту виступила іспанська Ла Ліга. «Висловлюємо згоду з рішенням арбітра. Рішення було прийняте на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням проявів насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах в Іспанії», - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що в лютому 2017 року Зозуля підписав із «Райо Вальєкано» угоду на правах оренди. Перехід до Мадрида супроводжувався невдоволенням фанатів «Райо», які звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. А фактично в тому, що він ніколи не приховував, що підтримує українську армію.
Сам Роман зважив за потрібне спростовувати ці звинувачення, пояснивши, що допомагає українській армії та дітям, які постраждали від війни. У підсумку Зозуля розірвав контракт з «Райо Вальєкано», а ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою «весна-осінь».
Відомо чимало випадків, коли окремих футболістів і клуби звинувачували й карали за расизм, нацизм та інші речі, пов’язані з правою ідеологією. Нерідко усі ці закиди були надуманими. Тепер маємо приклад протилежного характеру. Набагато кричущіший. Зачекаємо й побачимо, чи відреагують на нього відповідні інстанції з тією ж безкомпромісністю.