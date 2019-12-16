Любов до Батьківщини – «нацизм». Іспанські ультрас зірвали матч через агресію стосовно українця Зозулі



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Роман Зозуля не побоявся вийти на поле в Мадриді. Хоча й розумів, що його очікує twitter.com/albacetebpsad

На безпрецедентний випадок вже відреагувала іспанська Ла Ліга

Матч іспанської Сеґунди між «Райо Вальєкано» та «Альбасете» був зірваний через агресивну поведінку місцевих фанатів з лівою ідеологією.

Прихильники клубу «Райо Вальєкано» влаштували обструкцію українському нападникові суперників Романові Зозулі, обзиваючи його «нацистом» і не шкодуючи погроз та нецензурних вигуків.

У підсумку в перерві рефері Хосе Антоніо Лопес Тека на прохання гравців обох команд, турбуючись про їхню безпеку, вирішив матч припинити.

Через лічені години з заявою стосовно інциденту виступила іспанська Ла Ліга. «Висловлюємо згоду з рішенням арбітра. Рішення було прийняте на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням проявів насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах в Іспанії», - йдеться в заяві.

Саподіваємося, агресивне цькування Романа Зозулі фанатами «Райо Вальєкано» отримає адекватну реацію

Нагадаємо, що в лютому 2017 року Зозуля підписав із «Райо Вальєкано» угоду на правах оренди. Перехід до Мадрида супроводжувався невдоволенням фанатів «Райо», які звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. А фактично в тому, що він ніколи не приховував, що підтримує українську армію.

Сам Роман зважив за потрібне спростовувати ці звинувачення, пояснивши, що допомагає українській армії та дітям, які постраждали від війни. У підсумку Зозуля розірвав контракт з «Райо Вальєкано», а ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою «весна-осінь».

Відомо чимало випадків, коли окремих футболістів і клуби звинувачували й карали за расизм, нацизм та інші речі, пов’язані з правою ідеологією. Нерідко усі ці закиди були надуманими. Тепер маємо приклад протилежного характеру. Набагато кричущіший. Зачекаємо й побачимо, чи відреагують на нього відповідні інстанції з тією ж безкомпромісністю.