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    Фанати нагадали, кому ми маємо дякувати за те, що можемо зараз спілкуватися українською (відео)

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    Фанатський сектор&nbsp;тернопільської &laquo;Ниви&raquo; - один із найпотужніших у другій лізі - Фанати нагадали, кому ми маємо дякувати за те, що можемо зараз спілкуватися українською (відео)
    Фанатський сектор тернопільської «Ниви» - один із найпотужніших у другій лізі
    Фото із соцмереж

    Ультрас тернопільської «Ниви» підготували яскравий перформенс до Дня писемності й мови

    У ході матчу 20-го туру української другої ліги між тернопільською і вінницькою «Нивами» на Міському стадіоні Тернополя місцеві фанати підготували яскравий перформенс.

    Присвячений він був Дню української писемності й мови, який наша країна святкувала 9 листопада.

    Текстовик, який був підсилений піротехнікою, гласив: «Подякуй воїнам, що досі читаєш це українською!»

    Сам матч тернополяни виграли 3:1. У їхньому складі відзначилися Андрій Скакун, Сергій Кисленко і Руслан Дедух. У вінничан гол престижу провів Артур Загорулько.

    Після 20-ти турів тернополяни набрали 35 очок і посідають у групі А другої ліги друге місце, поступаючись трьома пунктами житомирському «Поліссю». Вінницька «Нива» має 17 очок і займає третю з кінця позицію – дев’яту. Нижче з таким же доробком чернівецька «Буковина» і київська «Оболонь-Бровар-2», у якої 13 пунктів.

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