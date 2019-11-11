Фанати нагадали, кому ми маємо дякувати за те, що можемо зараз спілкуватися українською (відео)



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Фанатський сектор тернопільської «Ниви» - один із найпотужніших у другій лізі Фото із соцмереж

Ультрас тернопільської «Ниви» підготували яскравий перформенс до Дня писемності й мови

У ході матчу 20-го туру української другої ліги між тернопільською і вінницькою «Нивами» на Міському стадіоні Тернополя місцеві фанати підготували яскравий перформенс.

Присвячений він був Дню української писемності й мови, який наша країна святкувала 9 листопада.

Текстовик, який був підсилений піротехнікою, гласив: «Подякуй воїнам, що досі читаєш це українською!»

Сам матч тернополяни виграли 3:1. У їхньому складі відзначилися Андрій Скакун, Сергій Кисленко і Руслан Дедух. У вінничан гол престижу провів Артур Загорулько.

Після 20-ти турів тернополяни набрали 35 очок і посідають у групі А другої ліги друге місце, поступаючись трьома пунктами житомирському «Поліссю». Вінницька «Нива» має 17 очок і займає третю з кінця позицію – дев’яту. Нижче з таким же доробком чернівецька «Буковина» і київська «Оболонь-Бровар-2», у якої 13 пунктів.