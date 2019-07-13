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    Тенісистка, яка перемогла Світоліну, стала чемпіонкою Wimbledon

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    Сімона Халеп виграла всього за 57 хвилин - Тенісистка, яка перемогла Світоліну, стала чемпіонкою Wimbledon
    Сімона Халеп виграла всього за 57 хвилин
    Sudpresse

    Сімона Халеп виграла другий титул Grand Slam у кар'єрі

    Сьома ракетка світу Сімона Халеп із Румунії стала чемпіонкою Вімблдонського тенісного турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

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    У фінальному матчі Сімона переграла найсильнішу тенісистку в історії Серену Вільямс зі США (WTA №10) - 6:2, 6:2.

    Боротьби у вирішальному матчі не вийшло. Він розтягнувся менше, ніж за годину - 57 хвилин.

    Нагадаємо, що в півфіналі Халеп пермогла Еліну Світоліну, для якої то був перший вихід до цієї стадії на «мейджорах» у кар'єрі.

    Для Сімони нинішня перемога у Лондоні - її другий титул на Grand Slam після торішньої звитяги на Rоland Garros.

    З понеділка Халеп підійметься на четверте місце у світовому рейтингу. Серена Вільямс стане дев'ятою. Наша Еліна Світоліна вийде на сьому позицію. Лідером табелю про ранги залишиться австралійка Ешлі Барті, яка вибула в Лондоні в 1/8 фіналу.

     Читайте також: Еліна Світоліна завершила найуспішніший Wimbledon у кар’єрі
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    теніс Еліна Світоліна Wimbledon Сімона Халеп Ешлі Барті Серена Вільямс
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