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    Тенісний Wimbledon у 2021 році збираються провести без глядачів

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    У попередні роки заповненими на Wimbledon були навіть невеличкі трибуни додаткових кортів - Тенісний Wimbledon у 2021 році збираються провести без глядачів
    У попередні роки заповненими на Wimbledon були навіть невеличкі трибуни додаткових кортів
    Світлина - EssentiallySports

    Цьогоріч культового турніру вперше за 75 років не було

    В 2021 році тенісний Wimbledon може відбутися без глядачів, повідомляє прес-служба турніру на офіційному сайті.

    Повідомляється, що організатори розглядають ще два варіанти проведення змагань: з повною і частковою заповнюваністю трибун. Все буде залежати від рішення влади і організацій охорони здоров'я.

    «Нашим першочерговим завданням залишається забезпечення безпеки всіх причетних, особливо гостей турніру, персоналу і спортсменів. Ми працюємо з відповідними урядовими і організаціями охорони здоров’я поряд з іншою спортивною індустрією, щоб оцінити можливості в умовах пандемії», - йдеться в повідомленні.

    Через пандемію коронавірусу цьогоріч турнір був скасований вперше з 1945 року.

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    теніс Wimbledon коронавірус
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