Тенісний Wimbledon у 2021 році збираються провести без глядачів



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У попередні роки заповненими на Wimbledon були навіть невеличкі трибуни додаткових кортів Світлина - EssentiallySports

Цьогоріч культового турніру вперше за 75 років не було

В 2021 році тенісний Wimbledon може відбутися без глядачів, повідомляє прес-служба турніру на офіційному сайті.

Повідомляється, що організатори розглядають ще два варіанти проведення змагань: з повною і частковою заповнюваністю трибун. Все буде залежати від рішення влади і організацій охорони здоров'я.

«Нашим першочерговим завданням залишається забезпечення безпеки всіх причетних, особливо гостей турніру, персоналу і спортсменів. Ми працюємо з відповідними урядовими і організаціями охорони здоров’я поряд з іншою спортивною індустрією, щоб оцінити можливості в умовах пандемії», - йдеться в повідомленні.

Через пандемію коронавірусу цьогоріч турнір був скасований вперше з 1945 року.