Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Страсбурі



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Еліна Світоліна витратила на перемогу майже півтори години Світлина - Великий теніс України

Наша тенісистка перемогла суперницю зі Швейцарії

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у півфінал турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $225 000).

У чвертьфіналі Еліна перемогла представницю Швейцарії Жіль Тайхманн (WTA №54) – 6:4, 6:2.

Матч тривав годину і 25 хвилин.

«Не дивлячись на рахунок, ті, хто стежив за грою, бачили, як Жіль наполегливо боролася в цьому матчі, - цитує Світоліну «Великий теніс України». – На якомусь етапі ми обидві стали грати добре. Думаю, що такі матчі додають впевненості, це хороший заділ перед наступною грою. У Страсбурі мої поєдинки не складаються просто. Сьогодні, приміром, у мене був не найкращий старт. Але я боролася, намагалася зібратися, тому задоволена тим, як у підсумку змогла з усім впоратися. У чому особливість матчів з лівшами? Мені здається, що ширша подача в другий квадрат очікуваніша. В іншому ж, удари з бекгенда і форгенда практично такі ж. Так, більше справа в іншому обертанні».

У півфіналі Еліна Світоліна зіграє з переможницею зустрічі Аріна Соболенко (Білорусь, WTA №12) - Катерина Синякова (Чехія, WTA №62).