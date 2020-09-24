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    Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Страсбурі

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    Еліна Світоліна витратила на перемогу майже півтори години - Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Страсбурі
    Еліна Світоліна витратила на перемогу майже півтори години
    Світлина - Великий теніс України

    Наша тенісистка перемогла суперницю зі Швейцарії

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у півфінал турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $225 000).

    У чвертьфіналі Еліна перемогла представницю Швейцарії Жіль Тайхманн (WTA №54) – 6:4, 6:2.

    Матч тривав годину і 25 хвилин.

    «Не дивлячись на рахунок, ті, хто стежив за грою, бачили, як Жіль наполегливо боролася в цьому матчі, - цитує Світоліну «Великий теніс України». – На якомусь етапі ми обидві стали грати добре. Думаю, що такі матчі додають впевненості, це хороший заділ перед наступною грою. У Страсбурі мої поєдинки не складаються просто. Сьогодні, приміром, у мене був не найкращий старт. Але я боролася, намагалася зібратися, тому задоволена тим, як у підсумку змогла з усім впоратися. У чому особливість матчів з лівшами? Мені здається, що ширша подача в другий квадрат очікуваніша. В іншому ж, удари з бекгенда і форгенда практично такі ж. Так, більше справа в іншому обертанні».

    У півфіналі Еліна Світоліна зіграє з переможницею зустрічі Аріна Соболенко (Білорусь, WTA №12) - Катерина Синякова (Чехія, WTA №62).

     Читайте також: Повернення в топ-5. Тенісистка Світоліна покращила місце в рейтингу WTA
    теніс Еліна Світоліна Катерина Синякова Аріна Соболенко Жіль Тайхманн
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