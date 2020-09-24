Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros



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Марта Костюк вперше зіграє в фіналі кваліфікації Roland Garros Світлина - Великий теніс України

Юна українська тенісистка близька до того, щоб уперше в кар’єрі зіграти в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції

119-та ракетка світу Марта Костюк з України вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

У другому раунді кваліфікаційного турніру Roland Garros Марта перемогла 199-ту в світовому рейтингу румунку Лауру-Йоанну Паар – 6:2, 6:2.

Матч тривав годину і вісім хвилин. У кожному сеті українка оформила по три брейки і програла по гейму на своїй подачі. Суперницею Костюк у фіналі відбору стане 148-ма ракетка світу Курумі Нара з Японії.

«Гра була не дуже легкою. Сьогодні був дуже дивний, досить сильний вітер, - сказала Марта після матчу. – Паар грає цікаво, мені потрібен був час, щоб звикнути. На початку я намагалася домінувати, але зробила багато помилок, почала нервувати, десь ноги не дійшли. Тому я стала грати пасивно. Обидва брейки, які виконала суперниця, вона зробила «під нуль». У цих геймах у мене не було шансів, вона зіграла нереально ці два гейми, відіграла їх чітко, без помилок, десь забила, десь я погано подала. Спад у другому сеті – це був момент, коли все зійшлося разом: і моя якась помилка, і її хороша гра. Думаю, що в цілому я граю краще, ніж вона, тому і вийшло виграти. Насправді , матч у моїй голові був суперрівний. Взагалі, я сьогодні погано почувала і м'яч, і корт, і грала, можна сказати, жахливо. В якийсь момент просто потрібно було сказати собі, що треба справлятися з цими обставинами. І я спробувала взяти все хороше, що можу зробити сьогодні, і з цим грати. Сподіваюся, що завтра буде краще».

19-річна Марта ще ніколи не грала в основній сітці Roland Garros. В 2018 році Костюк програла в Парижі у другому колі кваліфікації. З турнірів Grand Slam вона грала в основній сітці Australian Open-2018 і US Open-2020. В обох випадках українка доходила до третього кола турніру.

А ось ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA №153) свій матч другого кола кваліфікації Roland Garros програла американці Варварі Лепченко (WTA №183) – 2:6, 5:7.