«Найкращий удар у житті?». Світоліна на корті створила справжній шедевр (відео)



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Еліна Світоліна сьогодні виконала неймовірний удар у поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії.

«Напевно, це найкращий удар у моєму житті», - прокоментувала в соцмережах свій удар Еліна Світоліна.

Probably the shot of my life @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 23, 2020

Нагадаємо, в 1/32 фіналу Australian Open Еліна перемогла американку Лорен Девіс (WTA №63) – 6:2, 7:6(6).

Матч тривав півтори години.

В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу, чемпіонкою Roland Garros-2016 I Wimbledon-2017 Ґарбіньє Муґурусою із Іспанії, котра у поточному рейтингу йде 32-ю. Ґарбіньє сьогодні перемогла в трьох сетах австралійку Айлу Томляновіч.

Досі майбутні суперниці зустрічалися десять разів. У шести випадках перемогла Еліна, в чотирьох – Ґарбіньє. На Australian Open тенісистки зіграють між собою вперше. На Grand Slam вони зустрічалися тричі і кожен раз (Roland Garros-2012, Wimbledon-2012, Roland Garros-2019) перемагала іспанка. Загалом торік Світоліна і Муґуруса грали тричі і в двох інших матчах, крім ґрунтового «мейджора» (1/8 Дубаї, 1/16 Ухань) перемогла Світоліна.