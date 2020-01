«Найкращий удар у житті?». Світоліна на корті створила справжній шедевр (відео)

М'яч сам повернувся на половину корту української тенісистки завдяки зворотному обертанню

Еліна Світоліна сьогодні виконала неймовірний удар у поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії.

«Напевно, це найкращий удар у моєму житті», - прокоментувала в соцмережах свій удар Еліна Світоліна.

Probably the shot of my life @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX