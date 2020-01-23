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    «Найкращий удар у житті?». Світоліна на корті створила справжній шедевр (відео)

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    «Найкращий удар у житті?». Світоліна на корті створила справжній шедевр (відео)

    М'яч сам повернувся на половину корту української тенісистки завдяки зворотному обертанню

    Еліна Світоліна сьогодні виконала неймовірний удар у поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії.

    «Напевно, це найкращий удар у моєму житті», - прокоментувала в соцмережах свій удар Еліна Світоліна.

    Нагадаємо, в 1/32 фіналу Australian Open Еліна перемогла американку Лорен Девіс (WTA №63) – 6:2, 7:6(6).

    Матч тривав півтори години.

    В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу, чемпіонкою Roland Garros-2016 I Wimbledon-2017 Ґарбіньє Муґурусою із Іспанії, котра у поточному рейтингу йде 32-ю. Ґарбіньє сьогодні перемогла в трьох сетах австралійку Айлу Томляновіч.

    Досі майбутні суперниці зустрічалися десять разів. У шести випадках перемогла Еліна, в чотирьох – Ґарбіньє. На Australian Open тенісистки зіграють між собою вперше. На Grand Slam вони зустрічалися тричі і кожен раз (Roland Garros-2012, Wimbledon-2012, Roland Garros-2019) перемагала іспанка. Загалом торік Світоліна і Муґуруса грали тричі і в двох інших матчах, крім ґрунтового «мейджора» (1/8 Дубаї, 1/16 Ухань) перемогла Світоліна.

    теніс Еліна Світоліна Australian Open Лорен Девіс
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