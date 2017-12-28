Терористи з «ДНР» заявили, що організують спільний з Росією та «ЛНР» турнір з футболу

Також у «ДНР» заявляють, що відбудуться футбольні матчі на РСК «Олімпійський»

Влада так званої «ДНР» почала переговори з футбольними клубами з Росії, Абхазії та так званої «ЛНР» про проведення спільних ігор у 2018 році. Про це повідомив в.о. міністра молоді, спорту та туризму «ДНР» Олександр Громаков, інформують інтернет-ресурси терористів. «У цьому році ми очікуємо проведення



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Також у «ДНР» заявляють, що відбудуться футбольні матчі на РСК «Олімпійський»

Влада так званої «ДНР» почала переговори з футбольними клубами з Росії, Абхазії та так званої «ЛНР» про проведення спільних ігор у 2018 році.

Про це повідомив в.о. міністра молоді, спорту та туризму «ДНР» Олександр Громаков, інформують інтернет-ресурси терористів.

«У цьому році ми очікуємо проведення футбольних матчів з нашими дружніми командами з Ростовської області Росії, Абхазії та «ЛНР». З цими командами ведуться наразі переговори», - сказав він.

Громаков додав, що деякі поєдинки можуть пройти на колишньої арені футбольного клубу «Шахтар» – республіканському спортивному комплексі «Олімпійський» у Донецьку.

РСК «Олімпійський»

РСК «Олімпійський» був зданий в експлуатацію у 1958 році. До 2003-го носив назву «Локомотив». Використовувався в числі іншого і як домашня арена ФК «Шахтар». Місткість – понад 25 000 місць.

Як зазначають ресурси терористів, за час конфлікту на Донбасі «на стадіоні проходили масові спортивні та культурно-мистецькі заходи», найбільш знаковим з яких вони називають «міжнародний турнір з ММА «Єдиний Донбас».

Нагадаємо, ФФУ на прохання СБУ відсторонила від футболу 18 гравців за виступи у збірній «ДНР».