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    Терористи з «ДНР» заявили, що організують спільний з Росією та «ЛНР» турнір з футболу

    Також у «ДНР» заявляють, що відбудуться футбольні матчі на РСК «Олімпійський»
    Влада так званої «ДНР» почала переговори з футбольними клубами з Росії, Абхазії та так званої «ЛНР» про проведення спільних ігор у 2018 році. Про це повідомив в.о. міністра молоді, спорту та туризму «ДНР» Олександр Громаков, інформують інтернет-ресурси терористів. «У цьому році ми очікуємо проведення
    • Сьогодні, 08:09
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    Також у «ДНР» заявляють, що відбудуться футбольні матчі на РСК «Олімпійський»

    Влада так званої «ДНР» почала переговори з футбольними клубами з Росії, Абхазії та так званої «ЛНР» про проведення спільних ігор у 2018 році.

    Про це повідомив в.о. міністра молоді, спорту та туризму «ДНР» Олександр Громаков, інформують інтернет-ресурси терористів.

    «У цьому році ми очікуємо проведення футбольних матчів з нашими дружніми командами з Ростовської області Росії, Абхазії та «ЛНР». З цими командами ведуться наразі переговори», - сказав він.

    Громаков додав, що деякі поєдинки можуть пройти на колишньої арені футбольного клубу «Шахтар» – республіканському спортивному комплексі «Олімпійський» у Донецьку.

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    РСК «Олімпійський»

    РСК «Олімпійський» був зданий в експлуатацію у 1958 році. До 2003-го носив назву «Локомотив». Використовувався в числі іншого і як домашня арена ФК «Шахтар». Місткість – понад 25 000 місць.

    Як зазначають ресурси терористів, за час конфлікту на Донбасі «на стадіоні проходили масові спортивні та культурно-мистецькі заходи», найбільш знаковим з яких вони називають «міжнародний турнір з ММА «Єдиний Донбас».

    Нагадаємо, ФФУ на прохання СБУ відсторонила від футболу 18 гравців за виступи у збірній «ДНР».

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