Журналіст розповів, як в «ДНР» зустріли звільнених полонених
- Вчора, 22:39
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В «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі полонених, Захарченко їх не зустрічав
Людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі.
Про це розповів український журналіст Денис Казанський.
«За відгуками, їх перевіряють якісь місцеві свої опозиції, чи то російські спецслужби. Інформації мало. Я там не перебуваю. Це тільки зі слів місцевих блогерів, які там», – заявив він у коментарі InfoResist.
За словами Казанського, в «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі.
«Ви ж бачили, як приїжджали ці автобуси. Виходять звідти люди з речами і їх просто знімають місцеві журналісти й все. Нічого схожого на те, як зустрічали в Києві, звичайно, немає. Ніякої почесної зустрічі. Захарченко їх не зустрічав. Тобто привезли просто, повантажили в цей готель і все. На відміну від України, де зібралися люди в аеропорту», — сказав журналіст.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.Водночас відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.