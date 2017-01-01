Журналіст розповів, як в «ДНР» зустріли звільнених полонених

В «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі полонених, Захарченко їх не зустрічав

Людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі. Про це розповів український журналіст Денис Казанський. «За відгуками, їх перевіряють якісь місцеві свої опозиції, чи то російські спецслужби. Інформації мало. Я там не перебуваю. Це тільки зі слів місцевих блогерів, які там», –



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Обмін полоненими на Донбасі

В «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі полонених, Захарченко їх не зустрічав

Людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі.

Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

«За відгуками, їх перевіряють якісь місцеві свої опозиції, чи то російські спецслужби. Інформації мало. Я там не перебуваю. Це тільки зі слів місцевих блогерів, які там», – заявив він у коментарі InfoResist.

За словами Казанського, в «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі.

«Ви ж бачили, як приїжджали ці автобуси. Виходять звідти люди з речами і їх просто знімають місцеві журналісти й все. Нічого схожого на те, як зустрічали в Києві, звичайно, немає. Ніякої почесної зустрічі. Захарченко їх не зустрічав. Тобто привезли просто, повантажили в цей готель і все. На відміну від України, де зібралися люди в аеропорту», — сказав журналіст.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.