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    Журналіст розповів, як в «ДНР» зустріли звільнених полонених

    В «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі полонених, Захарченко їх не зустрічав
    Людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі. Про це розповів український журналіст Денис Казанський. «За відгуками, їх перевіряють якісь місцеві свої опозиції, чи то російські спецслужби. Інформації мало. Я там не перебуваю. Це тільки зі слів місцевих блогерів, які там», –
    • Вчора, 22:39
    • Розсилка
    Обмін полоненими на Донбасі
    Обмін полоненими на Донбасі

    В «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі полонених, Захарченко їх не зустрічав

    Людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі.

    Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

    «За відгуками, їх перевіряють якісь місцеві свої опозиції, чи то російські спецслужби. Інформації мало. Я там не перебуваю. Це тільки зі слів місцевих блогерів, які там», – заявив він у коментарі InfoResist.

    За словами Казанського, в «ДНР» не було ніякої почесної зустрічі.

    «Ви ж бачили, як приїжджали ці автобуси. Виходять звідти люди з речами і їх просто знімають місцеві журналісти й все. Нічого схожого на те, як зустрічали в Києві, звичайно, немає. Ніякої почесної зустрічі. Захарченко їх не зустрічав. Тобто привезли просто, повантажили в цей готель і все. На відміну від України, де зібралися люди в аеропорту», — сказав журналіст.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    Водночас відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.
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