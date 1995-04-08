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    ФФУ на прохання СБУ відсторонила від футболу 18 гравців за виступи у збірній «ДНР»

    Таке рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет
    У Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі так званої «ДНР». Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, вирішено заборонити довічно
    • Сьогодні, 14:03
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    Гравці збірної так званої &laquo;ДНР&raquo;
    Гравці збірної так званої «ДНР»

    Таке рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет

    У Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

    КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі так званої «ДНР».

    Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, вирішено заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом наступним гравцям:

    - Кравченку Володимиру Сергійовичу, 10.01.1986 р.н.;
    - Нікуліну Денису Сергійовичу, 17.10.1994 р.н.;
    - Сінькову Максиму Юрійовичу, 09.12.1997 р.н.;
    - Селезньову Анатолію Вікторовичу, 08.04.1995 р.н.;

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    - Крохмалю Сергію Ігоровичу, 29.08.1990 р.н.;
    - Кушніру Андрію Юрійовичу, 22.02.1994 р.н.;
    - Рябому Андрію Олександровичу, 26.03.1988 р.н.;
    - Мішину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 р.н.;
    - Зінченку Руслану Володимировичу, 26.08.1996 р.н.;
    - Махну Ярославу Миколайовичу, 15.05.1993 р.н.;
    - Саєтову Роману Сергійовичу, 18.08.1981 р.н.;
    - Свиридову Платону Миколайовичу, 20.11.1986 р.н.;
    - Поточному Денису Григоровичу, 08.05.1985 р.н.;
    - Іванову Івану Олександровичу, 12.02.1988 р.н.;
    - Дмитрішину Ігору Олеговичу, 24.10.1995 р.н.;
    - Станенку Віктору Вадимовичу, 31.10.1991 р.н.;
    - Шмакову Микиті Руслановичу, 20.04.1996 р.н.;
    - Золотарю Костянтину Павловичу, 24.03.1994 р.н.

    Нагадаємо, 27 грудня Україні передали перших 16 заручників: серед звільнених представники ультрас «Зорі».

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