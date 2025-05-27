Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулований американський волейболіст надумав продовжити кар'єру в Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Титулований американський волейболіст надумав продовжити кар'єру в Росії
У складі збірної США Маа був бронзовим призером Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році

У країні-агресорі Маа гратиме за клуб «Факел»

Волейболіст збірної США, бронзовий призер Олімпійських ігор Майка Маа наступного сезону виступатиме за російський клуб «Факел». Про це повідомляє «Главком».

Маа 28 років. З 2022 до 2025 року він виступав за «Халкбанк», разом з яким став чемпіоном Туреччини і двічі виграв Кубок країни. Також американець грав за польський клуб «Катовіце».

У складі збірної США він став бронзовим призером Кубка світу у 2019 році, срібним призером Ліги націй у 2023 році та бронзовим призером Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Читайте також:

Теги: волейбол росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікторія Магомадова – мати загиблої дитини
«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
22 травня, 09:48
Ці російські книжки знайшли працівники СБУ при обшуку в стуктурі УПЦ (МП) восени 2022 року
Російська церква в Україні: бути чи ні з 20 травня? Добровільний перехід – завершено, судові позови – попереду
20 травня, 14:00
Жоден росіянин не називав якісь ідеологічні мотиви, якусь віру у вищі цінності, якусь високу мету цієї війни
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
19 травня, 11:13
Кремль повторює 2022 рік
Переговори України та РФ у Стамбулі: формальність чи реальний прорив?
16 травня, 11:52
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
15 травня, 06:11
Пєсков: Україна використає цей період для підготовки нових військовослужбовців. То чому ж ми маємо надавати таку перевагу Україні?
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
10 травня, 07:16
Олена та Світлана Колісниченки, власниці нерухомості в Криму, їхній будинок та військовослужбовець армії РФ
«У моїй квартирі живе військовий РФ». Як окупанти відбирають майно українців у Криму?
7 травня, 15:35
Навряд чи ми побачимо згоду Путіна на тимчасове припинення вогню та подальшу підготовку до переговорів
Інакше – смерть. Чому Путін ніколи не піде на мир
6 травня, 13:01
Путін оголосив про нове перемир'я до Дня перемоги
Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів
29 квiтня, 05:15

Новини

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників на чемпіонаті світу
Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру
Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру
Титулований американський волейболіст надумав продовжити кар'єру в Росії
Титулований американський волейболіст надумав продовжити кар'єру в Росії
Анчелотті пояснив відсутність Неймара у складі збірної Бразилії
Анчелотті пояснив відсутність Неймара у складі збірної Бразилії
Російський важкоатлет погорів на допінгу та втрати бронзу чемпіонату Європи
Російський важкоатлет погорів на допінгу та втрати бронзу чемпіонату Європи
Роналду зробив неоднозначний допис після завершення чемпіонату Саудівської Аравії
Роналду зробив неоднозначний допис після завершення чемпіонату Саудівської Аравії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
29K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
23K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
19K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
15K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua