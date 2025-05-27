Титулований американський волейболіст надумав продовжити кар'єру в Росії

У складі збірної США Маа був бронзовим призером Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році

У країні-агресорі Маа гратиме за клуб «Факел»

Волейболіст збірної США, бронзовий призер Олімпійських ігор Майка Маа наступного сезону виступатиме за російський клуб «Факел». Про це повідомляє «Главком».

Маа 28 років. З 2022 до 2025 року він виступав за «Халкбанк», разом з яким став чемпіоном Туреччини і двічі виграв Кубок країни. Також американець грав за польський клуб «Катовіце».

У складі збірної США він став бронзовим призером Кубка світу у 2019 році, срібним призером Ліги націй у 2023 році та бронзовим призером Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.