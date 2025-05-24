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Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
Масалов з перших днів долучився до повномасштабного російського вторгнення в Україну

Масалов був майстром спорту та чемпіоном світу з бірманського боксу

Захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова. Про це повідомляє «Главком».

Тимур Масалов народився 6 липня 1992 року. Він був першим віцепрезидентом Федерації бірманського боксу Краснодарського краю, майстром спорту та чемпіоном світу 2017 року в цій дисципліні.

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Масалов з перших днів долучився до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що 22 травня 2025 року на Курщині Сили оборони ліквідували командира військового підрозділу 15-го загону спеціального призначення «Вятич», старшого офіцера Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: спорт Курщина війна росія окупанти

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