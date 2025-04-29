Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів

Путін оголосив про нове перемир'я до Дня перемоги

Перемир'я Путіна нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати односторонні угоди про припинення вогню як інструмент для досягнення інформаційних і бойових переваг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що такі дії суперечать прагненню президента США Дональда Трампа запровадити загальне припинення вогню як основу для довгострокового мирного врегулювання.

ISW пояснює, що Путін оголошує припинення вогню у символічні дні, зокрема, під час великих релігійних свят і на День Перемоги, змушуючи Україну погоджуватися на умови Кремля під тиском міжнародної спільноти.

«Путін, схоже, опортуністично оголошує припинення вогню під час великих релігійних та військових свят, щоб змусити Україну прийняти припинення вогню або ризикувати виглядати непохитним перед Заходом», – йдеться у звіті.

Під час великоднього припинення вогню російські війська продовжували обстріли, проводили розвідку українських позицій і пошкоджували техніку на передовій, готуючись до нових атак.

Очікується, що схожі дії триватимуть і під час оголошеного припинення вогню на День Перемоги. Аналітики вважають, що Росія прагне використати святкову паузу для перепочинку своїх сил та уникнення українських ударів у глибокому тилу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

Варто зазначити, що в період «великоднього перемир'я» між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії.

290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.

За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.