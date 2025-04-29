Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів
Путін оголосив про нове перемир'я до Дня перемоги
фото з відкритих джерел

Перемир'я Путіна нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати односторонні угоди про припинення вогню як інструмент для досягнення інформаційних і бойових переваг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що такі дії суперечать прагненню президента США Дональда Трампа запровадити загальне припинення вогню як основу для довгострокового мирного врегулювання.

ISW пояснює, що Путін оголошує припинення вогню у символічні дні, зокрема, під час великих релігійних свят і на День Перемоги, змушуючи Україну погоджуватися на умови Кремля під тиском міжнародної спільноти.

«Путін, схоже, опортуністично оголошує припинення вогню під час великих релігійних та військових свят, щоб змусити Україну прийняти припинення вогню або ризикувати виглядати непохитним перед Заходом», – йдеться у звіті.

Під час великоднього припинення вогню російські війська продовжували обстріли, проводили розвідку українських позицій і пошкоджували техніку на передовій, готуючись до нових атак.

Очікується, що схожі дії триватимуть і під час оголошеного припинення вогню на День Перемоги. Аналітики вважають, що Росія прагне використати святкову паузу для перепочинку своїх сил та уникнення українських ударів у глибокому тилу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. 

Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

Варто зазначити, що в період «великоднього перемир'я» між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії.

290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.

За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Читайте також:

Теги: перемир'я ISW війна росія фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові експерти характеризують активність уздовж кордону з Фінляндією як частину підготовки Кремля до потенційного конфлікту з НАТО
Росія формує новий армійський штаб біля кордонів із Фінляндію – WSJ
Вчора, 14:45
Південна Корея негативно реагує на участь солдат КНДР у війні в Україні
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
Вчора, 11:24
Україна під атакою БпЛА
Росія атакує «шахедами» Україну: де існує ризик ударів
Вчора, 02:58
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
21 квiтня, 17:34
Костянтин Козак воював на Донеччині та Сумщині, був водієм стрілецького відділення
Поліг біля села Рижівка на Сумщині. Згадаймо Костянтина Козака
19 квiтня, 09:00
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Російський плавець, який знімався у пропагандистському відео, отримав нейтральний статус
16 квiтня, 18:09
Наслідки російської атаки на Суми
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
13 квiтня, 13:24
24-річний Імам Ганішов є бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби
Російський борець опублікував допис з побажаннями смерті ізраїльському прем’єру
7 квiтня, 15:39
Андрій Нетикша дарує коханій Софії букети з передової
Понад 25 букетів з передової. Військовий дивує кохану навіть на війні (фото)
4 квiтня, 09:43

Події в Україні

Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня
Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
Росія вдарила дронами по Києву, вибухи в Росії: головне за ніч
Росія вдарила дронами по Києву, вибухи в Росії: головне за ніч
Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів
Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів
Лінія фронту станом на 28 квітня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 квітня. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
29K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
26K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
24K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
13K
Лунін та Зінченко можуть розпочати новий сезон в одному клубі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua